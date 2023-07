Es oficial: el evento de lanzamiento de Samsung se adelanta al 26 de julio - ¿Qué pistas nos da la invitación?

Habíamos oído rumores de que Samsung celebraría su próximo evento Galaxy Unpacked a finales de julio, primero lo dijeron algunos filtradores, luego fue Samsung quien sin querer compartió un comunicado de prensa en su página web australiana (que después retiró rápidamente).

Pero ahora ya sí que sí no hay vuelta atrás: nos ha llegado la nota de prensa de Samsung España, y además lo han publicado en su web oficial: el evento de lanzamiento Samsung Galaxy Unpacked será el 26 de julio a las 13:00 hora peninsular española.

Cae un miércoles, tal y como suele pasar cada año, lo que pasa que este 2023 tendremos que esperar menos, ya que en vez de ser el 10 de agosto como en 2022, o el 11 de agosto como el 2021, ya podremos ver las novedades de Samsung a finales de julio.

La nota de prensa, que viene acompañada de una imagen que podéis ver al principio de este artículo, especifica que el evento tendrá lugar por primera vez en Seúl, Corea (lo cual ya insinuó un ejecutivo de la empresa), y que se retransmitirá en directo.

Concretamente, el texto de la nota de prensa es el siguiente:

"Se acerca una nueva era. Acompáñanos en nuestro viaje para descubrir un Galaxy totalmente nuevo mientras mostramos nuestras últimas tecnologías diseñadas para abrir nuevas posibilidades y transformar vidas. Tendrás ganas de liberar tu lado flexible.

El próximo 26 de julio descubre todos los detalles uniéndote a Samsung Electronics en el primer Unpacked celebrado en Seúl, Corea, un lugar donde la cultura tradicional y las ideas futuristas se mezclan para inspirar tendencias globales e innovaciones que cambian el juego. El evento se retransmitirá en directo en Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de Samsung a partir de las 13:00 horas."

Personalmente, me da especial curiosidad la parte de "descubrir un Galaxy totalmente nuevo", ya que me suena a un modelo que no hemos visto antes, y no a una "simple" renovación de uno de los modelos existentes. ¡Muy curioso!

¿Qué dispositivos presentará Samsung?

Respecto a qué otros dispositivos esperamos que Samsung presente el 26 de julio (más allá del misterioso "Galaxy totalmente nuevo"), lo primero que esperamos ver son los nuevos plegables de la compañía.

Aunque el Samsung Galaxy Z Fold 5 y el Samsung Galaxy Z Flip 5 no se mencionan por su nombre, es casi seguro que los veremos, ya que se espera que ambos sean lanzados en el próximo Galaxy Unpacked de verano (tal y como han hecho en años anteriores), y Samsung menciona en la nota de prensa que "tendrás ganas de liberar tu lado flexible", lo que parece confirmar que veremos algún que otro plegable en el evento.

Es más, el eslogan que aparece en la imagen es "Join the flip side", lo cual significa algo así como "únete al lado de los plegables", pero dicho eso, en Samsung suelen usar "Flip" para los plegables tipo concha y "Fold" para los plegables tipo libro, y no sabemos si la compañía nos está dando alguna pista con eso. Además, el dispositivo que aparece en la imagen es un plegable tipo Flip.

Otros dispositivos que esperamos ver el 26 de julio (aunque la nota de prensa se centre en los plegables) es la nueva línea de smartwatches Samsung Galaxy Watch 6 y las nuevas tablets Samsung Galaxy Tab S9.

(Image credit: TechRadar España)

Por último, y ya dejando volar mi imaginación, he intentado analizar esas letras coreanas de la imagen de la nota de prensa. Obviamente no sé coreano, y pasando esos símbolos por el traductor me dice que significa "Desempaquetado", es decir, "Unpacked", que es el nombre del evento, por lo que eso no parece ser una pista.

Ahora bien, si os fijáis en la imagen de la invitación al evento (que tenéis al principio de este artículo), han retocado los símbolos coreanos para añadir una torre alta, un especie de templo, y otros detalles, y no tengo dudas de que en los próximos días veremos muchas conjeturas sobre lo que podría significar.

Si quieres leer todo lo que sabemos hasta ahora sobre los nuevos dispositivos que esperamos ver el 26 de julio, pincha en los enlaces que te dejo a continuación donde hemos reunido todos los detalles de cada dispositivo: