La red Find My Device de Google finalmente se ha lanzado, y el Pixel 8 ya tiene poderes de rastreo

La tan esperada red Find My Device de Google por fin se está desplegando, por lo que podrás rastrear tus dispositivos, incluso cuando estén desconectados.

Según una entrada en el blog de Google, se trata de un despliegue mundial, empezando por EE.UU. y Canadá, así que si vives en otro lugar puede que tengas que esperar unos días más. Aun así, la espera merecerá la pena, ya que parece ser una potente actualización de la función Buscar mi dispositivo.

Antes, sólo podías usar Buscar mi dispositivo para rastrear tu teléfono si estaba conectado a Internet, pero si estaba desconectado (es decir, sin conexión a la red) no tenías suerte. Ahora, sin embargo, con la nueva red Find My Device de la compañía, también puedes rastrear dispositivos sin conexión, ya que la red puede aprovechar más de mil millones de dispositivos Android en todo el mundo para localizar cualquier dispositivo perdido que esté dentro de la proximidad de Bluetooth.

La diferencia del Pixel

Mejor aún, si estás buscando un Google Pixel 8 o un Pixel 8 Pro, gracias al "hardware especializado de Pixel" podrás encontrar tu teléfono aunque esté apagado o se haya quedado sin batería.

Es de suponer que esta función llegará también al Google Pixel 9 y a otros futuros teléfonos Pixel, y no nos extrañaría que otras marcas también entraran en acción, pero por ahora es una ventaja exclusiva del Pixel 8.

La nueva red Find My Device también funciona con etiquetas Bluetooth de Chipolo y Pebblebee, mientras que la compatibilidad con etiquetas de otras marcas se añadirá a finales de este año. Por lo tanto, si pones una de estas etiquetas en una cartera, las llaves o cualquier otro objeto que no tenga su propia señal Bluetooth, también podrás rastrearlos.

Al igual que la red "Find My" de Apple, la red "Find My Device" de Google se ha creado pensando en la privacidad y la seguridad, por lo que también recibirás alertas de rastreadores desconocidos, si parece que te sigue una etiqueta Bluetooth que no has registrado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Image 1 of 4 (Image credit: Google) (Image credit: Google) (Image credit: Google) (Image credit: Google)

Cerca y lejos

La red no sólo está diseñada para rastrear objetos lejanos. También hay un botón "Buscar cerca" que te ayudará a determinar la ubicación exacta de los objetos cercanos, y si has perdido un objeto en tu casa, también puedes ver su proximidad a cualquier dispositivo Nest que tengas.

Además, existe la opción de compartir el seguimiento de un dispositivo con amigos o familiares, para que todos podáis rastrear y localizar el objeto cuando se pierda. Pero a menos que decidas compartirlo, todo se mantiene privado y seguro, con funciones como el cifrado de extremo a extremo de los datos de ubicación y los informes de ubicación de dispositivos agregados.

La espera para todas estas funciones ha sido larga. Google planeó originalmente lanzar su nueva red Find My Device a mediados de 2023, pero luego lo retrasó para dar tiempo a que Apple desplegara completamente las alertas de rastreador desconocido (para que la gente no pudiera usar la red Find My Device para rastrear usuarios de iPhone sin que fueran alertados). Dicha función de rastreador desconocido aterriza finalmente con iOS 17.5, que actualmente está en fase beta, dejando de nuevo vía libre a Google para lanzar su red actualizada de Buscar mi dispositivo.

La gran pregunta ahora es si veremos, y cuándo, Google AirTags o, en otras palabras, el rival de la compañía para Apple AirTag. Con una función Find My Device tan potente ahora disponible, tendría sentido que Google introdujera su propio rastreador Bluetooth, un dispositivo del que ya hemos oído rumores.