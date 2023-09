Las puntuaciones en benchmarks de los iPhone 15 Pro y Pro Max demuestran que son unas auténticas bestias

Sabíamos que el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max iban a estar entre los teléfonos más potentes de 2023, pero ahora tenemos una idea más clara de su potencia exacta, ya que ambos terminales han aparecido en Geekbench (un conocido programa para analizar el rendimiento de dispositivos).

Inicialmente descubierto por MySmartPrice, ahora hay varios listados de Geekbench para el iPhone 15 Pro, y en el último de ellos el móvil alcanza una puntuación de un solo núcleo de 2.914 y un resultado multi-núcleo de 7.199. Hay que tener en cuenta que el teléfono aparece como "iPhone16,1", pero por los detalles del chip está claro que se refiere a uno de los nuevos modelos Pro, y MySmartPrice afirma que se trata específicamente del iPhone 15 Pro.

El iPhone 15 Pro Max también ha aparecido en las listas de Geekbench (listado como "iPhone16,2"), la última de las cuales muestra una puntuación de un solo núcleo de 2.787, y un resultado multi-núcleo de 6.853.

Image 1 of 2 (Image credit: Geekbench) (Image credit: Geekbench)

Por lo tanto, curiosamente, en ambos casos la puntuación del Pro Max es ligeramente inferior a la del iPhone 15 Pro, pero aunque las puntuaciones más altas son mejores, eso no significa que sea menos potente, ya que puede haber cierta variación en los resultados de las pruebas.

Sin embargo, lo más importante es que ambos teléfonos alcanzan puntuaciones bastante más altas que sus predecesores. El iPhone 14 Pro tiene actualmente una puntuación media de 2.520 en un solo núcleo y de 6.387 en varios núcleos, mientras que el iPhone 14 Pro Max tiene una media de 2.519 y 6.367 en un solo núcleo y varios núcleos respectivamente.

No solo eso, sino que son puntuaciones muy superiores a las de cualquier teléfono Android. El Samsung Galaxy S23 Ultra encabeza actualmente las listas de pruebas comparativas de Geekbench Android para puntuaciones de un solo núcleo, con una media de 1.878 puntos. En cuanto a los resultados multinúcleo, el Vivo X90 Pro Plus encabeza las listas, con una media de 5.152.

Más potencia y más RAM

Así que si nos guiamos únicamente por los resultados de Geekbench, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max parecen ser los teléfonos más potentes del planeta, con un margen significativo. Aunque en el uso general puede que no notes toda esa potencia extra. Sin embargo, juegos como Resident Evil 4 remake y Assassin's Creed Mirage están a punto de ser portados a iOS, por lo que se beneficiarán de toda esa potencia.

Curiosamente, estas referencias también mencionan 8GB de RAM, que serían 2GB más de los que tienen el iPhone 14 Pro y el Pro Max. Es posible que este detalle sea erróneo, por lo que no lo daríamos por correcto todavía, pero se rumoreó ampliamente antes del lanzamiento que estos teléfonos tendrían 8GB de RAM. Lamentablemente, no es algo que Apple revele nunca, así que no lo sabremos con certeza hasta que alguien los desmonte.