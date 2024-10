La gama iPhone 17 podría venir con algunas mejoras muy notables para sus pantallas

Apenas se ha secado la tinta (digital) de nuestro análisis del iPhone 16 y ya estamos con los rumores sobre el iPhone 17. Una fuente fiable sugiere que habrá mejoras en la pantalla cuando llegue la nueva gama de móviles de Apple de 2025.

La fuente es el conocido analista del sector Ross Young (compartido por 9to5Mac), que afirma que los dos modelos más baratos del iPhone 17 tendrán la misma pantalla Always-On (siempre encendida) y la tecnología ProMotion que hasta ahora eran exclusivas de los modelos Pro y Pro Max.

Esto significa una actualización de la tecnología de pantalla LTPO necesaria para reducir el consumo de energía y admitir una tasa de refresco variable, de un mínimo de 1Hz y hasta 120Hz cuando sea necesario. Teniendo en cuenta que es incomprensible que el iPhone 16 estándar sigua con una tasa de 60Hz, nos alegraremos mucho si esto al final se confirma.

Por otro lado, aunque Young predijo inicialmente que el Face ID estaría integrado en la pantalla del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, más tarde dijo que se trataba de un malentendido, por lo que tendremos que esperar un poco más para ver novedades en ese departamento.

Pro vs no-Pro

EL iPhone 16 Pro, con ProMotion (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si los modelos menos caros del iPhone 17 incorporan la tecnología de pantalla LTPO el año que viene, habrá menos diferencia entre estos modelos básicos y los modelos Pro y Pro Max, aunque está claro que estos últimos seguirán teniendo mejores cámaras y procesadores más rápidos.

Esto también enlaza con otro rumor que hemos oído sobre la próxima generación del iPhone del año que viene, según el cual, el iPhone 16 Plus no será sustituido por otro modelo Plus, sino por un iPhone 17 Air, quizá con un diseño más delgado y elegante, tal vez al mismo precio.

Por supuesto, Apple ya ha utilizado la misma nomenclatura con el iPad Air y el MacBook Air, por lo que no sería una gran sorpresa que el nombre se añadiera a uno de los modelos del iPhone 17 también. Sin embargo, tendremos que esperar casi otros 12 meses para estar seguros.

Este no es el único rumor sobre el iPhone 17 que ya ha surgido: también se ha hablado de que los iPhones de 2025 van a recibir cámaras selfie mejoradas y un aumento de la RAM, además del habitual aumento de rendimiento.

Si quieres leer una recopilación de todo lo que hemos oído sobre los iPhone 17 hasta ahora, pincha aquí para ir al artículo en cuestión.