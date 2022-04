Ya no tendrás que esperar tanto para poder actualizar un juego en Xbox Series X

Los Insiders de Xbox en los canales Alfa y Antes de Alfa han tenido acceso a una nueva versión que acelera la velocidad con la que la Xbox Series X|S buscan actualizaciones para los juegos.

Los usuarios de Xbox ya se habrán dado cuenta de que buscar actualizaciones puede tardar más de la cuenta, así que esta mejora en Xbox OS debería relajar los humos cuando estás mirando la pantalla de 'Actualizaciones' durante mucho tiempo.

La ingeniera jefe Eden Marie dijo en Twitter: 'Insiders de Xbox Alfa y Antes de Alfa , la actualización de hoy incluye los primeros arreglos centrados en la velocidad de búsqueda de actualizaciones en juegos y apps. Deberían aparecer antes, y puede que veas procesos adicionales más adelante (sobre todo si los ordenas por tamaño).'

Además, Marie aportó un comunicado donde se decía que el proceso de búsqueda podría ser lento cuando hubiera 'cantidades extremadamente grandes de contenido instalado'. Así, ella recomienda ir arreglando bugs a medida que se apliquen las soluciones, ya que esperamos que lleguen más cambios en futuras actualizaciones.

Descubre de lo que es capaz la Xbox Series X

(Image credit: Microsoft)

Si estás interesado en convertirte en un Insider de Xbox, no necesitas registrarte. Lo único que tienes que hacer es descargar la app Xbox Insider Hub, disponible en Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Además, no tienes que coger todas las versiones, sino solo las que te interesen.

Ten en cuenta que esas funciones están en fase beta, así que pueden tener fallos. Algunas versiones no están disponibles para todos los Insiders, ya que hay cinco 'anillos' de clasificación: Antes de Alfa , Alfa, Beta, Delta y Omega. Puedes descubrir más en su FAQ oficial.

Gracias a Xbox Game Pass, llenar el almacenamiento de la consola es demasiado fácil. Los juegos vienen y van con este servicio, aunque los que añaden suelen compensar las pérdidas. La fiesta de Microsoft siempre está disponible, así que puedes jugar directamente a Halo Infinite, Sea of Thieves, Forza Horizon 5 y muchos más.

Si estás suscrito al Xbox Game Pass Ultimate, siempre puedes probar Xbox Bloud Gaming para solucionar el problema de almacenamiento, ya que también evita las actualizaciones. Evidentemente, asumimos que tu conexión a internet es lo suficientemente rápida para ello, sino, te recomendamos comprar la Tarjeta de Expansión de 1TB de Seagate o un disco duro.