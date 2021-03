Xbox está probando una esperadísima función multijugador

Microsoft anunció en enero que eliminaría la necesidad de suscribirse a Xbox Live Gold para jugar títulos multijugador gratuitos, y ahora va a cumplir esa promesa.

Los miembros de Xbox Insiders en los círculos Alpha Skip-Ahead verán que el modo multijugador en juegos gratuitos, "Looking 4 Groups" y Party Chat ya no pide la suscripción a Xbox Live Gold para acceder.

Tal como está ahora, hace falta una suscripción a Xbox Live Gold para jugar cualquier título de Xbox en línea, incluso los gratuitos como Fortnite, Rocket League y Call of Duty: Warzone. Esto difiere mucho con el sistema de PlayStation, donde los juegos gratuitos no requieren una suscripción a PS Plus para jugar.

Microsoft también exigía a los usuarios de Xbox que querían usar servicios de streaming como Netflix que tuvieran una suscripción a Xbox Live Gold, pero afortunadamente eliminó este requisito hace unos años.

La medida para eliminar la necesidad de la suscripción a Xbox Live Gold para tener acceso a juegos gratuitos se tomó en circunstancias controvertidas. Microsoft había anunciado anteriormente que aumentaría el precio de la suscripción de seis meses a Xbox Live Gold en un 50%, lo que fue recibido con críticas masivas. Afortunadamente, esta decisión se revirtió rápidamente y, en cambio, se declaró que Xbox Live se pondría "más en consonancia con la forma en la que el jugador debe disfrutar de la experiencia".

Hasta siempre, Xbox Live

El servicio de Xbox Live va a recibir un cambio de marca por parte de Microsoft, y ahora se denominará Xbox Network. Xbox Live Gold seguirá existiendo, pero el nuevo nombre para los servicios en línea de Xbox se implementó para "crear un sistema de mensajería más simple y descriptivo para Xbox en diferentes áreas", según un portavoz de Microsoft.

Vale la pena señalar que Xbox Live se incluía como parte de Xbox Game Pass Ultimate, el nivel de suscripción más alto de Microsoft, que cuesta 12,99€ y permite a los usuarios descargar cientos de juegos, acceder a EA Play, jugar a títulos en la nube en dispositivos Android y acceder a Xbox Game Pass en PC.

El hecho de que Xbox Live Gold ya no sea imprescindible para acceder a ciertos servicios sin duda será una bendición para los desarrolladores de juegos gratuitos en Xbox. Los usuarios han rechazado la idea de pagar una suscripción para jugar online en Xbox Series X o Xbox Series S cuando el mismo juego es completamente gratuito para en otras plataformas, por lo que la medida beneficiará a juegos como Fortnite y Warzone, que continúan siendo extremadamente populares.