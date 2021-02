Windows 10 recibe una solución para la molesta ralentización de algunos juegos

Windows 10 ha recibido una versión de vista previa de una actualización, y los gamers estarán deseosos de aplicarla si han tenido algún tipo de problema con la ralentización o el mal funcionamiento (o con otros problemas de renderizado) al jugar ciertos títulos. Como afirma Microsoft, el parche KB4601382 (para la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 y la actualización de octubre de 2020) aplica la siguiente solución: "Actualiza un problema con la visualización de la pantalla después de abrir juegos con ciertas configuraciones de hardware".

Como está en la vista previa, tendrás que buscar e instalar manualmente estas mejoras a través de Windows Update (este parche será la actualización acumulativa del próximo mes cuando llegue el 9 de marzo pero, a las personas que están hartas de los errores que les va a arreglar, les vendría bien tenerlo ya para evitar tirarse de los pelos otra semana).

Como se ha comentado, además de los problemas con los juegos, hay otras correcciones. Estas incluyen varios errores relacionados con la pantalla, como un "problema que puede hacer que la reproducción de vídeo parpadee cuando se procesa en ciertos monitores con baja capacidad de latencia", y frecuencias de actualización incorrectas que se muestran en la configuración de pantalla avanzada cuando se trata de monitores con capacidad HDR. La KB4601382 también trae una solución para los pantallazos inesperados que aparecen en la configuración de Windows 10 (es decir, el proceso de instalación inicial listo para usar).

Con cuidado

Si no estás afectado por ninguno de estos problemas, o al menos no te molestan de forma urgente, es mejor alejarse de una actualización de vista previa porque, como sugiere el nombre, todavía está en prueba, por lo que puede dar problemas en los bordes o tener consecuencias no deseadas de una forma u otra.

Estrictamente hablando, es mejor esperar al parche finalizado (de hecho, como hemos visto muchas veces en el pasado, incluso la versión final puede traer errores nuevos, por lo que las actualizaciones de vista previa deben manejarse con precaución).

