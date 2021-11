Varios compradores del Pixel 6 difunden historias de sus móviles rotos en el primer día

Hace apenas una semana que salieron a la venta los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro, y la recepción ha sido en general positiva, pero ha habido quien no se ha quedado contento en absoluto.

Hay informes en r/GooglePixe (el principal subreddit para hablar de los teléfonos Pixel y otros dispositivos de Google) de unidades del Pixel 6 Pro que se han caído y se han roto. Puedes encontrar una historia de alguien a quien se le cayó su teléfono al día siguiente de recibirlo aquí, y otra historia de una persona a la que le pasó lo mismo, y destrozó el cuerpo de manera similar, aquí.

A partir de una rápida búsqueda en el subreddit, parece que la mayoría de las historias son sobre el Pixel 6 Pro, con roturas de aspecto similar en la pantalla o la parte posterior del teléfono. Estamos viendo más informes de roturas de los que normalmente vemos cuando se lanza un nuevo teléfono, ¿a qué se debe esto?

Roturas en los Google Pixel 6 Pro

Es probable que haya dos razones clave por las que a la gente se les rompe el Pixel 6 Pro de la primera caída accidental, más de lo que les suele pasar a otros nuevos dispositivos, y ninguna de ellas es por culpa del teléfono (o de la gente que lo usa).

Cuando la mayoría de la gente actualiza su teléfono, salta dos o tres generaciones, pero como los móviles no progresan demasiado, los teléfonos resultantes suelen ser bastante similares. Una actualización de un Samsung Galaxy S9 a un Galaxy S21, por ejemplo, dará como resultado un teléfono que no se ve ni se siente demasiado diferente.

Sin embargo, ese no es el caso si se actualiza a un Google Pixel 6 Pro. El teléfono es mucho, mucho más grande que algo como el Pixel 3 o el Pixel 4, y también está hecho de vidrio, que es más pesado que el plástico del que se han revestido algunos de los teléfonos un poco más antiguos de Google.

Eso sin mencionar la enorme protuberancia de la cámara que significa que el peso del 6 Pro no está distribuido uniformemente, a diferencia de muchos otros teléfonos Pixel. Así que es muy probable que la gente que use los nuevos móviles no esté acostumbrada a su peso, y podría acabar metiéndolo en bolsillos de los que podría salirse fácilmente, o simplemente caer por accidente.

Eso no sería un problema en sí mismo, un teléfono nuevo suele requerir un poco de práctica, pero hay retrasos con las fundas que están dando lugar a dispositivos desprotegidos.

Muchas personas están informando de que las fechas de entrega de sus teléfonos Pixel 6 son en realidad más de una semana antes de las fechas de entrega de las fundas que pidieron junto con el dispositivo: dos miembros del equipo de TechRadar pidieron teléfonos Pixel 6, y sus fundas se esperan aproximadamente una semana después de la llegada de los móviles.

Cuando intentamos comprar una funda para el Pixel 6 Pro en la web de Google, el plazo de entrega era de dos semanas. Es posible conseguir una funda de terceros en Amazon en los próximos días, pero las fundas oficiales del Pixel son muy populares debido a su diseño y material, por lo que es probable que mucha gente opte por quedarse con ella.

Como resultado, es probable que la gente esté recibiendo sus smartphones Pixel 6 sin las fundas que pueden ser tan importantes para protegerlos, y por lo tanto estén dañando sus dispositivos al hacer acciones que no afectarían a un terminal con una funda resistente.

Además, a diferencia de muchos móviles nuevos, los teléfonos Pixel 6 no vienen con fundas de silicona dentro de la caja; a mucha gente le gusta usarlas antes de que lleguen las fundas adecuadas, ya que pueden añadir un poco de protección extra respecto al uso del dispositivo sin ellas.

Por qué son tan importantes las fundas para móviles

Las fundas son uno de los accesorios para móviles más importantes que puedes comprar, ya que cuestan una pequeña parte de lo que costaría una reparación del dispositivo. Además, a menudo pueden venir con extras útiles, como correas o soportes.

Mirando las fotos del Pixel 6 Pro publicadas en Reddit, parece que los teléfonos se cayeron de una manera similar, aterrizando sobre una esquina inferior. Este puede ser un punto débil para los móviles en general, y muchos de nosotros hemos roto algún móvil que otro de esta manera.

Una funda aseguraría que una caída no dañara el dispositivo, incluso en un teléfono con pantalla de borde curvo como el Pixel 6 Pro (ya que las fundas no suelen revestir tanto los teléfonos con esta característica de pantalla).

De hecho, uno de los afectados afirma explícitamente que estaba esperando a que le llegara su funda. Es la típica ley de Murphy: que un teléfono se rompa en el corto espacio de tiempo en el que no estaba protegido.

¿La moraleja de la historia? ¡Ponle traje! Quero decir... ¡Ponle funda! Si no quieres esperar semanas por una funda oficial para el Pixel, también hay un montón de anuncios en Amazon de fundas para el Pixel 6, de fabricantes de fundas de renombre como Spigen y Urbanite. Sería una pena que le pasara algo desafortunado a tu flamante nuevo teléfono.