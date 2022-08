Va a suceder: Canon responde por fin a nuestras plegarias de cámaras sin espejo más baratas

El reciente lanzamiento por parte de Canon de las cámaras de gama media EOS R7 y EOS R10 fue una gran noticia para aquellos que no pueden permitirse el lujo de gastar en buques insignia de formato completo, y parece que el gigante de las cámaras podría seguir con otro modelo tentadoramente asequible.

La fuente fiable Canon Rumors (opens in new tab) ha afirmado que "la próxima cámara con montura RF de Canon está calentando motores" y se anunciará "antes de noviembre del 2022". Al igual que los dos lanzamientos más recientes de Canon, la cámara será aparentemente otro modelo APS-C y "será una cámara vlogger de formato pequeño" que probablemente competirá con la nueva Nikon Z30. Esto significa que también podría ser la tan rumoreada Canon EOS R100.

Las cámaras con sensores APS-C suelen ser mucho más asequibles que sus equivalentes de formato completo. Así que el lanzamiento de una tercera cámara de este tipo con montura RF (tras la Canon EOS R7 y la EOS R10) confirmaría un gran cambio en la estrategia de Canon. Y también uno muy bienvenido en la difícil coyuntura económica actual.

La Canon EOS R7 junto a los dos objetivos RF-S que el gigante de las cámaras ha anunciado (Image credit: Canon)

Incluso si no estás en el mercado para una cámara de vlogging, la llegada de otro modelo APS-C sería una buena señal para las cámaras Canon asequibles. Uno de los pocos problemas de la Canon EOS R7 es su falta de objetivos nativos. Ahora mismo, sólo hay dos objetivos RF-S, un 18-150mm y un 18-45mm.

Se espera que el lanzamiento de un modelo APS-C para vlogging sea una señal de que Canon está planeando desarrollar más objetivos de este tipo, en particular algunos objetivos gran angulares asequibles que podrían ser un buen complemento para su rumoreada rival Nikon Z30.

Pero tampoco hay garantías. La reciente llegada de las primeras cámaras con montura RF y sensores APS-C tiene ecos de la serie EOS M de Canon, que aterrizó hace casi exactamente diez años.

Allá por 2012, teníamos grandes esperanzas de que Canon desarrollara un sistema sin espejo pequeño y compacto que fuera ideal para los fotógrafos aficionados. ¿Qué ocurrió en la siguiente década? Canon lanzó más cámaras para la serie EOS M que objetivos, y el sistema solo tuvo ocho objetivos en total.

Un pequeño precio a pagar

Un sistema de cámara asequible para fotógrafos y vloggers no necesita docenas de objetivos exóticos. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de que sea relativamente barato y sencillo. También es cierto que algunos objetivos RF de fotograma completo, como el Canon RF 600mm f/11 y el RF 800mm f/11 IS STM, se combinan muy bien con las cámaras APS-C de Canon.

Pero los rumores de hoy sobre otra cámara sin espejo APS-C de Canon nos han hecho volver a sentirnos optimistas sobre la posibilidad de que el gigante de las cámaras construya un sistema pequeño y asequible que pueda cumplir con el potencial anterior de la serie EOS M. En la actual coyuntura económica, eso es algo imprescindible tanto para Canon como para los aficionados a las cámaras.

Las nuevas cámaras con sensor pequeño y montura RF de Canon tienen otro pequeño obstáculo que superar. Debido a que la distancia de brida de la montura RF (el espacio entre el objetivo y el sensor) es ligeramente mayor que la de la serie EOS M (20mm, frente a 18mm), probablemente nunca serán tan encantadoramente compactas como esa gama aparentemente desaparecida.

Se espera que la rumoreada cámara para vlogging de Canon sea un poco más compacta que la EOS R10 (izquierda) y la EOS R7 (derecha). (Image credit: Canon)

Aun así, según Canon Rumors (opens in new tab), la rumoreada cámara para vlogging "se acercará al diseño de la Canon EOS M6 Mark II", lo que resulta prometedor. La EOS M6 Mark II sigue siendo una de las mejores cámaras de viaje que se pueden comprar, aunque sufre el mismo problema que la EOS R7 y la EOS R10: la falta de objetivos.

Al parecer, la cámara también utilizará "un tipo diferente de pantalla LCD de ángulo variable", que podría volcarse sobre la cámara en lugar de redondearse hacia un lado. Una Canon EOS R100, si es que finalmente se llama así, daría a Canon licencia para ser un poco más juguetona e innovadora con sus diseños que sus cámaras de fotograma completo más serias.

Puede que Canon no tenga los recursos o la base de fans que tenía en los albores de la serie EOS M en 2012. Pero ahora está centrada en las cámaras sin espejo y en una montura de cámara. Aunque las cámaras sin espejo nunca serán tan asequibles como las mejores DSLR para principiantes (opens in new tab), esperemos que la serie EOS R empiece a ofrecer tantas opciones a los fotógrafos aficionados como a los profesionales.