Una patente de Apple indica que las teclas del MacBook cambiarán dinámicamente

Para su próximo truco, Apple podría estar trabajando en teclados para sus MacBooks que cambien la apariencia y funcionalidad de sus teclas dinámicamente, dependiendo del contexto - así la tecla A podría transformarse instantáneamente en una tecla 9, por ejemplo.

Así se desprende de una patente descubierta por Patently Apple (opens in new tab) (vía 9to5Mac (opens in new tab)), en la que se describe un teclado que tendría un sistema de retroiluminación flexible que podría mostrar cualquier símbolo en cualquier tecla. En concreto, teclas con "glifos iluminables que son selectivamente visibles o invisibles a simple vista".

Por el momento, Apple utiliza teclados con etiquetas estáticas preimpresas que no se pueden cambiar. Algunas teclas que tienen más de un uso, como las de reproducción multimedia, tienen varias etiquetas para que quede claro para qué sirven.

Glifos modificables

Básicamente, el hardware descrito en la patente consiste en teclas con una matriz de píxeles individuales que pueden encenderse o apagarse según sea necesario, utilizando componentes micro-LED u OLED finamente ajustados con los que Apple está familiarizado por las pantallas de sus dispositivos.

El resultado final serían "glifos que se pueden cambiar o ajustar entre diferentes formas, letras, colores, símbolos, animaciones, idiomas y otras características", de modo que un teclado podría utilizarse para escribir y luego cambiarse para ofrecer controles de acceso directo para la edición de vídeo, por ejemplo.

Como siempre ocurre con las solicitudes de patentes, esto no sugiere que estemos cerca de un producto final, o que se vaya a fabricar uno, pero sí muestra lo que Apple está explorando en términos de futuras innovaciones de hardware.

Un teclado más flexible

Desde luego, parece que Apple quiere dar un vuelco a la tecnología de sus MacBooks: hace sólo unos días oímos hablar de planes para un portátil consistente en una única pantalla plegable de 20 pulgadas, con el teclado en un lado y la "pantalla" convencional en el otro.

Esta última solicitud de patente no es tan espectacular, pero tiene mucho sentido. Imagina tener teclas que pudieran cambiar rápidamente de función dependiendo de lo que ocurriera en macOS: podrías tener varios diseños para navegar por Internet, editar fotos, jugar y mucho más.

Por no hablar de la flexibilidad que ofrecería para escribir en distintos idiomas. Los científicos y los matemáticos también se beneficiarían de tener acceso a un determinado conjunto de funciones en determinados momentos, y cuando no se necesitaran estas teclas específicas, el diseño podría volver a la normalidad pulsando otro botón.

Todo esto costaría dinero, por supuesto, así que la contrapartida podría ser un aumento de los precios de los portátiles de Apple. Quizá para empezar vendría como un extra opcional, pero como con cualquier patente, tendremos que esperar para ver si se hace realidad o no.