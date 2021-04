Una nueva Nintendo Switch Lite azul llegará muy pronto

Si estás pensando en comprarte una nueva Nintendo Switch Lite, quizás deberías posponerlo unas cuantas semanas más. Nintendo acaba de anunciar un nuevo modelo de la Switch Lite de color azul, ampliando así la línea existente de modelos disponibles de Nintendo Switch Lite. Y esta última está prevista para ser lanzada el 7 de mayo de 2021.

En el pasado ya hemos visto a Nintendo lanzar modelos de esta consola de color amarillo, gris, turquesa y coral. Esta versión azul de la Nintendo Switch Lite estará disponible por 220€ y además se lanzará el mismo día que el juego Miitopia.

Algunos miembros del equipo de TechRadar estamos debatiendo sobre si la consola es realmente azul o si en realidad presenta un tono más parecido al púrpura, como la GameCube de Nintendo. De todas formas, tú tienes la última palabra. Tal vez sea más fácil opinar cuando tengas la consola en tus manos.

¿A qué vas a jugar este año?

Lo cierto es que hay un montón de juegos de Nintendo Switch programados para que lleguen a lo largo de 2021, incluyendo el Mario Golf: Super Rush y una versión HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword. Aunque aparte de eso, las cosas se vuelven un poco más complicadas, o al menos por ahora.

Títulos importantes como Bayonetta 3, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Metroid Prime 4, de momento no tienen previsto su lanzamiento, y además contamos con muy poca información disponible sobre cómo serán estos juegos.

Es posible que varios de estos títulos estén destinados a llegar con soporte para la Nintendo Switch Pro, que se rumorea desde hace mucho tiempo, la cual supuestamente será una versión mejorada con resolución 4K.