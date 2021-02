Necesitamos más juegos de Nintendo Switch, pero con estos puertos no basta

Hemos esperado 532 días al Nintendo Direct, y todo lo que hemos sacado es un puerto no demasiado bueno de Wii para Nintendo Switch.

De acuerdo, tal vez eso sea ningunear un poco a The Legend of Zelda: Skyward Sword, pero su anuncio fue un síntoma del mayor problema de Nintendo: el gigante japonés simplemente no puede mantener una cadencia de lanzamiento constante sin volver a su clásica estrategia de lanzamiento: reediciones de juegos clásicos, a la mayoría de los cuales ya hemos jugado innumerables veces antes.

Ya hablé de mi frustración por la decepcionante cantidad de juegos de Wii U que se han llevado a Nintendo Switch, a menudo con pocas mejoras de las que hablar, o ninguna (¿realmente necesitábamos un 'Funky New Mode' en Donkey Kong Country: Tropical Freeze?). Pero ahora que el pozo de la fallida consola de Nintendo parece haberse quedado seco, la compañía ha centrado su atención en la Wii e incluso en la Nintendo 3DS. Se va a estrenar Skyward Sword HD, uno de los juegos de Zelda más polémicos de los últimos tiempos, y un juego que nadie había pedido, Miitopia.

¿De verdad, Nintendo?

En lugar de crear juegos que aprovechen al máximo las funciones de Nintendo Switch, Nintendo aparentemente se conforma con completar la biblioteca de juegos de Switch con más puertos de sus sistemas anteriores. Y, para ser justos, es fácil ver por qué. Estos relanzamientos se venden por millones, ya que las personas acuden en masa para volver a jugar títulos clásicos que pueden haberse perdido la primera vez.

Pero, ¿qué pasa con los incondicionales de Nintendo, como yo? ¿A Nintendo le importa que llegue un día en el que alguien adopte su hardware y experimente cosas nuevas con la próxima generación? Honestamente, cuando se trata de nuevas experiencias en Switch, algo me dice que ya me puedo ir olvidando.

El despertar de Nintendo

(Image credit: Nintendo)

"Ver un Nintendo Direct hoy en día puede parecer un déjà vu".

Durante el primer año de Nintendo Switch, debo admitir que nos mimaron mucho con el lanzamiento de un éxito tras otro. En 2017, Nintendo lanzó Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Fire Emblem Warriors, Mario Kart 8: Deluxe, ARMS y Xenoblade Chronicles 2. Incluso metería el 1-2-Switch a esa lista también, simplemente porque sigue siendo el único juego que realmente demuestra lo que HD Rumble puede hacer con el Joy-Con.

Ese año de lanzamientos estelares le dio a la consola un impulso muy necesario y, lo que es más importante, nos dio una imagen optimista de lo que estaba por venir. También ayudó a disipar los temores que los propietarios de Wii U pudieran haber tenido sobre las horrendas sequías de software que asolaron a la generación anterior.

Lamentablemente, Nintendo ha tenido problemas para mantener su excelente comienzo en Nintendo Switch y ha recurrido a algunos 'trucos baratos' que, si bien pueden gustar a los nuevos usuarios, a mí me dejan un sabor amargo.

Hasta la fecha, Nintendo ha lanzado (o planea lanzar) 15 juegos que ya hemos visto y por los que que probablemente ya pagamos. Prácticamente todos estos títulos tienen un precio muy alto, y Nintendo incluso ha llegado al punto de lanzar una recopilación de juegos clásicos de Mario que vienen con una fecha de lanzamiento limitada, solo para fomentar las compras impulsivas.

Ver un Nintendo Direct hoy en día a menudo puede parecer un déjà vu, pero tenía grandes esperanzas de que, debido a que habían pasado casi dos años sin un evento así, veríamos de verdad algo nuevo y emocionante. Qué tonto fui. En cambio, pude ver con tristeza cómo nos presentaban juegos de terceras compañías, los cuales han 'caducado' en su mayoría, y esperé el inevitable nuevo lanzamiento que se vende bajo el disfraz de otro puerto de Switch sin mucha gracia. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

Aburrimiento Skyward

(Image credit: Nintendo)

"Jugar a Super Mario Sunshine a 30 fotogramas por segundo en 720p, aunque se le vean hasta las arrugas, simplemente no es suficiente".

Ahora bien, no hay absolutamente nada de malo en traer de vuelta títulos antiguos. Soy un fanático de una gran remasterización o colección, pero no cuando no se hace ningún esfuerzo para mejorar el título o colocarlo mejor en el nuevo hardware.

Existe una extraña excepción, por supuesto, como el remake de Link's Awakening, pero solo necesitas mirar Demon's Souls en PS5 o Halo: The Master Chief Collection en Xbox Series X para ver lo que puede lograr un remaster bien hecho. El recientemente anunciado Diablo 2: Resurrected también da vergüenza como Skyward Sword HD.

Microsoft incluso está haciendo mejores que nunca juegos que quizás ya tengas, gracias a su función FPS Boost y Smart Delivery. Y con Sony y Xbox lanzando actualizaciones gratuitas de próxima generación de izquierda a derecha y en el centro, jugar Super Mario Sunshine a 30 frames por segundo en 720p, con arrugas y todo, simplemente no es suficiente.

Ver The Legend of Zelda: Skyward Sword HD aparecer durante el Nintendo Direct, con sus texturas espesas y su paleta de colores descolorida, me trajo recuerdos dolorosos que prefiero olvidar y me provocó el mismo desencanto que he sentido al ver la mayoría de las ofertas de Switch en los últimos años: ya he jugado a esto antes, y no pagaré ese precio para hacerlo otra vez si no hay un incentivo real para hacerlo.

Breath of the (no muy) Wild

(Image credit: Nintendo)

Lamentablemente, se podría discutir si la noticia más importante durante el Nintendo Direct fue sobre un juego que ni siquiera estaba allí. Nintendo reveló que no se compartirían detalles de Breath of the Wild 2, a pesar de su silencio continuo desde la revelación inicial del juego en el E3 del 2019. Otros juegos de Switch notables como Bayonetta 3, Metroid Prime 4 y el recientemente anunciado Project Triangle Strategy están tan lejos que, en este punto, bien podrían haber sido parte de un sueño febril.

Y eso es todo, de verdad. Seguro que no soy el único que está desesperado por saber más sobre nuevos juegos de Switch en lugar de revivir el pasado por millonésima vez. Vamos, Nintendo, ¡dame algo nuevo a lo que hincarle diente!