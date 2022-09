Una nueva actualización del iPhone 14 corrige el gran problema del que se han quejado los usuarios

Cuando se lanzó la serie 14 del iPhone, muchos usuarios empezaron a quejarse inmediatamente de un gran problema (opens in new tab): cuando se abría la cámara con aplicaciones de terceros, la imagen a menudo temblaba y mostraba imágenes borrosas, y a veces incluso hacía ruidos (lo que llevó a muchos a especular que el OIS del teléfono era el culpable).

Sin embargo, estos problemas no sólo ocurrieron en aplicaciones de terceros diseñadas exclusivamente para la fotografía: Instagram, Snapchat, TikTok y otros servicios de este tipo se volvieron difíciles de usar como resultado.

Sin embargo, parece que Apple tiene una solución preparada. Se ha visto una nueva versión de iOS 16 en los teléfonos, como se indica en el registro de actualizaciones de seguridad de Apple, que se denomina iOS 16.0.2.

Esta actualización, que comenzó a desplegarse el 22 de septiembre, corrige el problema de la cámara en los modelos de iPhone 14 (opens in new tab), y también corrige algunos otros errores, como un problema con el copiado y pegado de texto entre aplicaciones.

Así que si te has enfrentado al problema de la aplicación de la cámara de terceros, entonces simplemente la actualización a una forma más reciente de iOS ayudará con eso. Para ello, entra en la aplicación Ajustes y, en la lista General, selecciona Actualización de software. Si eres apto para la actualización, te aparecerá aquí.

(Image credit: Apple)

Bueno, eso es en teoría, pero tendremos que escuchar de los primeros usuarios del iPhone 14 que el problema realmente ha desaparecido, antes de creerlo definitivamente.

Esta actualización es muy oportuna, ya que el iPhone 14 Plus (opens in new tab) aún no ha salido a la venta, por lo que los que compren ese teléfono de mayor tamaño nunca se enfrentarán a este problema de la cámara.

Los rincones de Internet dedicados a los fans de Apple se han vuelto locos por este problema y lo entendemos perfectamente: si además no pudiéramos usar Instagram, estaríamos molestos. Pero esperemos que, ahora que la actualización está en marcha, estos teléfonos se ganen mejor su lugar en nuestra lista de los mejores smartphones (opens in new tab).