Apple ha reconocido el catastrófico fallo de la cámara del iPhone 14 Pro y afirma que lo solucionará

El iPhone 14 Pro (opens in new tab) acaba de salir a la venta, y ya son muchos los usuarios que se han quejado de un problema común con la cámara del móvil.

Ahora, parece que Apple ha reconocido este fallo, y ha prometido que lo va a solucionar.

Tal y como informa 9to5Mac (opens in new tab), y como se ha compartido en YouTube (opens in new tab) y en las redes sociales (opens in new tab), el sistema cámaras del iPhone 14 Pro se pone a temblar cuando se usan ciertas aplicaciones muy populares de terceros.

En otro vídeo compartido en YouTube, se puede ver un iPhone 14 Pro ejecutando TikTok, y se aprecia claramente cómo el sistema cámaras empieza a temblar, con tal intensidad que el vídeo sale borroso y que incluso hace que el teléfono emita un zumbido. Los usuarios de la aplicación Snapchat, que también se está viendo afectada por este problema, han compartido vídeos similares en Twitter.

Si bien nosotros no nos hemos encontrado con este problema al analizar el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), que salieron a la venta el 16 de septiembre, está claro que son muchos los usuarios que están sufriendo este error, por lo que parece ser un problema extendido y lo suficientemente serio y real como para que Apple lo haya reconocido.

Tal y como nos ha dicho un portavoz de la compañía a través de un email: "Somos conscientes del problema, y esperamos lanzar una solución la semana que viene".

No no nos han dado más detalles de por qué sucede esto. Algunos clientes del iPhone 14 Pro dicen que esto podría estar relacionado con el sistema de estabilización óptica de imagen, pero también podría ser debido al sistema que se encarga de cambiar entre una lente y otra. Y claro, el causante también podría ser uno de los propios sensores.

Es realmente preocupante que la nueva gama iPhone 14 esté sufriendo estos errores, cuando no lleva ni una semana a la venta. Pero bueno, el único consuelo para aquellos que se hayan comprado un iPhone 14 Pro, es que Apple al menos ha reconocido el error y ha prometido solucionarlo rápidamente.

Teniendo en cuenta la importancia del nuevo sistema de cámaras del iPhone 14 Pro, que está formado por un sensor de 48MP con pixel-binning, una nueva cámara ultra gran angular, y una nueva opción de zoom intermedio a 2X, un error como este podría hacer que el teléfono fuera esencialmente inútil.

Por otro lado, hay cierta preocupación por si es posible que usar el móvil con estas aplicaciones de terceros y los consiguientes errores, puede causar daños en el iPhone, pero Apple no ha aclarado si este es el caso.

Sea como sea, recomendaríamos que hasta que se solucione este problema tratéis de evitar usar las aplicaciones que con las que las cámaras se ponen a temblar.