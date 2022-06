Una filtración sobre OnePlus habla de varios nuevos productos que están en camino

OnePlus se dio a conocer como fabricante de móviles, pero se ha ido expandiendo, y ahora también tiene muchos otros productos en el mercado. Según una nueva filtración, parece que muchos de esos otros dispositivos se van a renovar antes de que acabe el año.

Según el filtrador habitualmente fiable Mukul Sharma (opens in new tab), dos modelos de auriculares true wireless (opens in new tab) (uno de ellos bajo la marca Nord), el OnePlus Watch 2, la OnePlus Band 2 y un par de móviles, se lanzarán en el tercer trimestre de 2022 (es decir, en julio, agosto o septiembre).

La mayoría de los accesorios que OnePlus ha fabricado en el pasado, como los OnePlus Nord Buds, han sido bastante bien recibidos por los consumidores, y si es verdad que la compañía planea lanzar todos estos dispositivos, es porque confía en que hay suficiente mercado para ello.

¿Qué hemos visto hasta ahora?

A día de hoy, OnePlus vende tres tipos diferentes de auriculares inalámbricos, que difieren en el precio y en las características que tienen.

En cuanto al OnePlus Watch (opens in new tab), se presentó en marzo de 2021 y se puso a la venta en abril en España (opens in new tab), así que ya ha pasado un año desde su debut. Este smartwatch ejecuta un sistema operativo a medida propio de OnePlus, por lo que es de esperar que el próximo OnePlus Watch 2 siga por el mismo camino.

Por otro lado, la pulsera de actividad OnePlus Band solo se puso a la venta en India, por lo que no sabemos si la OnePlus Band 2 se lanzará esta vez a nivel global, y por lo tanto, si llegará a nuestro país.

El mercado más allá de los teléfonos

El camino que está tomando OnePlus es el mismo que sigue la mayoría de los otros fabricantes de teléfonos, y tiene todo el sentido: tener auriculares, smartwatches y pulseras de actividad de la misma marca que se puedan combinar con los móviles, solo puede significar más ventas y más beneficios.

Fijémonos en el caso de Apple. El producto principal son los iPhone (opens in new tab), pero los fans de la compañía también tienen los AirPods (opens in new tab), el Apple Watch (opens in new tab) y muchas otras cosas (aunque de momento OnePlus no se ha metido en el mercado de los portátiles, por ejemplo).

Samsung y Google son otras dos compañías que ofrecen un montón de accesorios para acompañar a sus teléfonos, y continúan lanzando nuevos productos, como el próximo Google Pixel Watch (opens in new tab) que se pondrá a la venta dentro de poco.

Teniendo en cuenta todos esos movimientos de la competencia, es normal que OnePlus tenga que moverse para estar a la altura. Aunque las cifras de ventas de OnePlus de estos accesorios no se equiparen a las de sus rivales más destacados, es importante tener estos productos disponibles para seguir en el juego.