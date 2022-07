Una filtración sobre las ventas que espera Apple del iPhone 14 sugiere que supondrá una actualización importante

Ya hemos escuchado cosas de sobra sobre el iPhone 14 (opens in new tab) como para que suene a que será la actualización más importante en los iPhone desde hace mucho tiempo, y según un nuevo informe que llega de China, Apple espera venderlo como churros.

Esto es lo que ha publicado el medio Sina Finance (opens in new tab), y ha afirmado que Apple le está diciendo a sus proveedores que las ventas iniciales del iPhone 14 superarán a las que tuvo el iPhone 13 (opens in new tab).

Eso es tener una expectativas realmente altas, ya que el iPhone 13 se vendió muy bien, y eso a pesar de que las ventas mundiales de teléfonos cayeron a lo largo del año.

Cabe señalar que se refieren a las ventas iniciales, es decir, la cantidad de unidades que comprarán esas personas que van corriendo a hacerse con el nuevo iPhone conforme se pone a la venta, sin esperas.

Si el iPhone 14 se lanza al mercado en septiembre, tal y como se espera porque es en esas fechas cuando la compañía suele lanzar sus nuevos móviles, lo más probable es que la producción ya haya comenzado.

Una gran actualización

El hecho de que Apple parezca estar tan seguro sobre que la gama iPhone 14 se venderá tan bien, parece sugerir que los nuevos teléfonos supondrán una mejora muy importante respecto a sus predecesores. Y eso es algo que también han mostrado las filtraciones que ha habido hasta ahora, sobre todo en lo que respecta al modelo Pro.

Esperamos ver en el iPhone 14 Pro una cámara de resolución mucho más alta, el adiós al notch dejando paso a un pequeño hueco en la pantalla para la cámara selfie, un marco hecho de titanio, una batería de más capacidad, y un chip mejorado respecto al modelo estándar.

Esos cambios, tanto los que respectan a las especificaciones como al diseño, harán que el iPhone 14 Pro sea un teléfono muy distinto al iPhone 13 Pro (opens in new tab). De hecho, incluso aquellos que no sigan muy de cerca las noticias sobre móviles, entenderán lo importante que es la actualización del nuevo 14 Pro.

Por eso, es posible que Apple no se esté equivocando con esas previsiones, ya que es de esperar que la gente se interese por los nuevos iPhone, pero la gran pregunta es: ¿los comprarán? Pues eso realmente dependerá del precio, algo que ahora mismo es más importante que nunca, dada la crisis económica a la que nos enfrentamos por la subida del coste de la vida.

De hecho, el precio podría ser el factor determinante a la hora de establecer el lugar que ocupará el iPhone 14: tanto en lo que respecta al número de ventas, como el puesto que le daremos en nuestro ranking de mejores smartphone del mercado (opens in new tab).