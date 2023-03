Una filtración sobre el Nothing Phone (2) evoca a un sucesor espiritual de OnePlus

El Nothing Phone (2) ha sido visto en una página web de la Oficina de Estándares Gubernamentales de la India, según 91Mobiles (opens in new tab), un blog de telefonía que cubre el mercado local. Esto significa que la producción puede estar finalizada y que el lanzamiento podría ser inminente.

Se trata de una buena noticia para todos los interesados en el Nothing Phone, no sólo para los fans indios, ya que Carl Pei, CEO de Nothing, se ha comprometido a llevar el próximo Nothing Phone (2) a más mercados, y no sólo una zona de pruebas beta de última hora.

Los ejecutivos de Qualcomm nos han comentado recientemente que el Nothing Phone (2) probablemente utilizará la plataforma móvil insignia de la compañía, el Snapdragon 8 Plus Gen 1. La plataforma actual de gama alta es la 8 Plus Gen 2, pero este último chip es lo suficientemente potente como para hacer funcionar teléfonos como la tableta portátil Galaxy Z Fold 4. Por tanto, se trata de una actualización importante para el Nothing Phone (2). Eso lo convierte en una actualización bastante seria para Nothing.

Nothing Phone (1) (Image credit: Peter Hoffmann)

Las filtraciones de 91Mobiles también sugieren que el teléfono podría tener 12GB de RAM de serie. Junto con el potente chip, que daría al Nothing Phone (2) un rendimiento muy serio. Si Nothing puede ofrecer el teléfono al precio de ganga del original, lo convertiría en un competidor interesante.

Otras especificaciones filtradas del Nothing Phone (2) incluyen una pantalla de refresco rápido con resolución FHD+. No será muy nítida, pero debería verse bien y fluida, especialmente con esa plataforma de alto rendimiento.

También podría haber una batería de 5.000mAh, la célula grande estándar de los buques insignia y los teléfonos grandes. El Nothing Phone (2) podría soportar una carga de 67W, que es más rápida que la de cualquier teléfono de Samsung, Apple o Google, otra victoria para Nothing.

Las especificaciones de la cámara no han sido muy impresionantes hasta ahora. Hemos oído hablar de sensores de 50MP, pero eso no nos dice mucho. La cámara podría tener algún tipo de estabilización de imagen, pero el kilometraje varía mucho. Una cámara frontal de 32MP se encargará de los selfies de los influencers.

Este (2) suena a uno más uno

Nothing Phone está dirigida por Carl Pei, el fundador de la marca OnePlus de Oppo. OnePlus comenzó como un fabricante de teléfonos independiente que ofrecía el OnePlus One, un teléfono de alto rendimiento que recortaba algunas florituras para ofrecer un precio de ganga. No tenía una gran cámara ni una durabilidad superior.

Mientras que el Nothing Phone (1) de Pei se centraba en el diseño, el aspecto y las características, no ofrecía mucho en cuanto a rendimiento para alejar a los aficionados a los teléfonos de los topes de gama de siempre.

Si el Nothing Phone (2) mejora significativamente los puntos de referencia, esas especificaciones, más un diseño único que Nothing está seguro de ofrecer, podrían ser la mezcla perfecta para el mercado actual de móviles económicos.

El Nothing Phone (2) se lanzará probablemente a finales de este año, y no hay prisas. Queremos ver un teléfono refinado que funcione bien, nada menos.