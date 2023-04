Una filtración de iOS 17 revela los iPhones (y iPads) que se quedan atrás

Se espera que Apple estrene iOS 17 y iPadOS 17 en la WWDC 2023 a finales de este año, y una nueva filtración ha revelado aparentemente qué iPhones y iPads serán (y no serán) compatibles con las próximas actualizaciones de software.

Según una fuente de MacRumors (opens in new tab) "con un historial probado", iOS 17 dejará de ser compatible con el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X, mientras que iPadOS 17 evitará el iPad Pro de primera generación (tanto el modelo de 9,7 pulgadas como el de 12,9 pulgadas) y el iPad de quinta generación. Los seis dispositivos fueron lanzados entre noviembre del 2015 y noviembre del 2017.

Si el rumor es cierto, Apple habrá dejado de dar soporte a casi todos los dispositivos con el chip A11 Bionic o anteriores con sus próximas actualizaciones de software importantes. El iPad de sexta y séptima generación, así como el iPad Pro de segunda generación (tanto el modelo de 10,5 pulgadas como el de 12,9 pulgadas) serán, según los informes, excepciones a la regla.

La noticia no es ninguna sorpresa. Apple suele dejar de dar soporte a los dispositivos más antiguos con cada nueva edición de iOS y iPadOS (el iPhone 6s, el iPhone 7 y el iPad Air 2 fueron algunos de los modelos que iOS 16 y iPadOS 16 dejaron atrás, por ejemplo), pero es difícil escuchar que modelos como el iPhone X pronto quedarán obsoletos.

Apple anunció en 2017 el entonces revolucionario iPhone X (Image credit: Apple)

Por supuesto, estos dispositivos no se quedarán obsoletos de repente con el lanzamiento de iOS 17 y iPadOS 17. Las últimas actualizaciones de iOS y iPadOS deberían mantenerlos en funcionamiento durante varios años - Apple es conocida por ofrecer mejor soporte a los dispositivos más antiguos que la mayoría de los fabricantes de Android a los suyos, no lo olvidemos, pero estos iPhones y iPads no se beneficiarán de ninguna de las grandes revisiones del sistema operativo que Apple tiene en proyecto para el futuro.

iOS 17: qué podemos esperar

(Image credit: Shutterstock / Konstantin Savusia)

En cuanto a las características que traerán las próximas actualizaciones de Apple, ahora sabemos que iOS 17 será una actualización del iPhone más grande de lo que pensábamos en un principio.

Mark Gurman, de Bloomberg, había informado anteriormente (opens in new tab) de que el desarrollo en el auricular VR de Apple daría lugar a "menos cambios importantes" para iOS 17, pero el experimentado experto de Apple ha afirmado desde entonces (opens in new tab) que la próxima actualización proporcionará en realidad varias de las "características más solicitadas por los usuarios."

Así que, aunque es poco probable que iOS 17 reinvente la experiencia de uso de los mejores iPhones, sí esperamos ver una serie de actualizaciones significativas ofrecidas a las funciones y aplicaciones existentes del iPhone, como CarPlay, Siri y Mensajes.

En cuanto a las cosas que nos gustaría ver introducidas con iOS 17, nuestra guía de los siete deseos para iOS 17 contiene peticiones de un Centro de Control rediseñado, widgets de batería universales y mejores controles picture-in-picture.

Como ya hemos mencionado, es casi seguro que Apple presente iOS 17 en su conferencia anual de desarrolladores WWDC en junio, y se espera que la actualización comience a llegar a los usuarios en septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de la línea iPhone 15.