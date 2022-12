Una actualización necesaria de Windows 10 provoca pantallazos azules a muchos usuarios

Una reciente actualización de Windows 10 está haciendo saltar la pantalla azul de la muerte para muchos usuarios, pero afortunadamente hay una solución a través de la aplicación de símbolo del sistema.

Si no lo sabes, la pantalla azul puede aparecer cuando se produce un problema importante de Windows. Esto puede suceder en cualquier momento, y cuando lo hace, un código de error se mostrará con un fondo azul, y tu PC se reiniciará.

Sin embargo, una actualización (esta se llama KB5021233) no debería causar esto. Afortunadamente, Microsoft es consciente del problema en un documento de soporte (opens in new tab).

No es la primera vez que una actualización de este tipo causa problemas a los usuarios de Windows. Nos hace preguntarnos por qué Microsoft no puede descubrir estos problemas antes de que las actualizaciones se distribuyan a todos los usuarios.

Al menos hay una forma de solucionar este problema. Sólo tienes que seguir estos pasos ligeramente técnicos de Microsoft.

Cómo arreglar el error de KB5021233

Si bien lo siguiente puede echar para atrás a algunos, es la única manera de asegurarse de que el problema de la pantalla azul no volverá a ocurrir, pero no debería tener que ser así por parte de Microsoft.

Por alguna razón, la compañía quiere que pasemos por un proceso de recuperación del sistema que puede ser desconocido para la mayoría de los usuarios de Windows. Sin embargo, hemos repasado los pasos para asegurarnos de que sea lo más claro y conciso posible para ti, y si te sientes inquieto en algún paso, puedes reiniciar tu PC e intentarlo en otro momento.

Haz clic en Apagar y mantén pulsada la tecla Mayús mientras seleccionas Reiniciar .

y mantén pulsada la tecla mientras seleccionas . Haz clic en el botón Solucionar problemas .

. Haz clic en el botón Iniciar herramientas de recuperación , solución de problemas y diagnóstico .

, . Haz clic en el botón Opciones avanzadas .

. Selecciona Símbolo del sistema : es posible que tu PC se reinicie al hacer esto.

: es posible que tu PC se reinicie al hacer esto. Aparecerá una ventana de símbolo del sistema después de iniciar sesión.

Escribe xcopy C:\windows\system32\drivers\hidparse.sys C:\windows\system32\hidparse.sys

Pulsa Enter, y una vez que haya terminado, escribe exit y reinicia tu PC.

Si lo anterior se hace correctamente, se debería copiar un archivo a una carpeta diferente, lo que debería detener el problema del dichoso pantallazo azul.

Como decíamos, llevar a cabo estos pasos puede ser un engorro, pero si te has encontrado con este problema, es la única manera, por ahora, para solucionarlo.