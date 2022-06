Un rumor sobre el Samsung Galaxy S23 indica que no tendrá una cámara selfie bajo pantalla

Los rumores en torno al Samsung Galaxy S23 están empezando a acelerarse, y el último en llegar a nuestras manos tiene que ver con la cámara selfie: parece que Samsung aún no va a cambiar a una cámara bajo pantalla en la parte delantera del teléfono.

Esto proviene de fuentes de la cadena de suministro (opens in new tab) en Corea del Sur (según Wccftech (opens in new tab)), y significa que los teléfonos Galaxy S23 seguirán teniendo notch en la pantalla como sus predecesores. Es posible que tengamos que esperar al Galaxy S24 para que se cambie este componente en particular.

No se ha dado ninguna razón para que Samsung no introduzca una cámara selfie bajo la pantalla, pero hay muchas posibilidades: tal vez en Samsung no estén contentos con la calidad de las fotos, o tal vez elevaría demasiado el precio del teléfono.

Todo por los selfies

Lo que hace que este rumor sea un poco sorprendente es que ya hay una cámara de 4MP bajo la pantalla incrustada en el Samsung Galaxy Z Fold 3. Samsung sabe cómo hacer que la tecnología y hacer que funcione, incluso si las fotos y videos resultantes son relativamente baja resolución.

Y esa es probablemente la consideración clave aquí. Aunque no lo tomaríamos como una confirmación todavía, tiene sentido que Samsung no quiera sacrificar la calidad de la cámara para poder tener una pantalla de teléfono libre de cualquier tipo de recorte.

Hace unos días nos enteramos (opens in new tab) de que los modelos S23 estándar y S23 Plus iban a recibir un aumento de la resolución de la cámara selfie hasta los 12MP, así que hay cambios en preparación para esta especificación en particular, aunque Samsung siga con un enfoque convencional.

Perfeccionando la tecnología

Ya hemos visto cámaras bajo la pantalla en varios teléfonos, como el mencionado Galaxy Z Fold 3 y otros teléfonos como el Xiaomi Mix 4, pero también es justo decir que la tecnología aún no está preparada para dar el gran salto.

Aunque estas cámaras para selfies ocultas bajo la pantalla funcionan, los retos de ingeniería implican que la calidad de la imagen no está a la altura de una cámara para selfies convencional, que no tiene que mirar a través de los píxeles para hacer una foto o un vídeo.

Por supuesto, con el tiempo habrá avances, como ocurre con cualquier otro componente de los smartphones. Sin embargo, si Samsung decide no incluir una cámara selfie bajo la pantalla en el Galaxy S23, es otra señal de que hay que seguir mejorando.

Se espera que el Galaxy S23 se lance a principios del 2023, pero es posible que otros teléfonos que se lancen el año que viene incorporen esta tecnología. De hecho, se rumorea que aparecerá en el teléfono plegable Google Pixel, que debería hacer su aparición este año o el próximo.