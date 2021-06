tvOS y MacOS tendrán soporte de Audio Espacial para los AirPods Pro y Max

Apple ha anunciado que llevará el soporte de Audio Espacial a tvOS y MacOS para los propietarios de AirPods Max y AirPods Pro en su evento principal de la WWDC 2021.

Cuando te conectas a tus dispositivos, el 'Spatial Audio' hará que la música, los programas y las películas suenen más envolventes y utilizará el seguimiento dinámico de la cabeza para ofrecer cualquier reproducción de audio a través de las señales direccionales específicas de tus auriculares Apple.

En términos de aplicaciones compatibles, Apple anunció previamente que Apple Music y Apple TV tendrán Audio Espacial al igual que Disney Plus, HBO Max, Hulu, Peacock, Discovery Plus, Paramount Plus y Tidal; sin embargo, no dio ningún plazo específico cuándo estará el 'Spatial Audio' disponible en cada uno de ellos.

Antes de la conferencia, Apple anunció que el Audio Espacial estaría disponible para iOS, y ahora está ampliando la función a dispositivos como el nuevo Apple TV 4K (2021) y Macbook Pro, a los que antes les faltaba esta función.

Más espacio para que el Audio Espacial respire

Llevar el soporte de Audio Espacial a nuevas plataformas es un movimiento inteligente, especialmente considerando que el Macbook y el Apple TV 4K se encuentran entre los productos de gama más alta de la compañía en sus respectivas categorías.

Sin embargo, diremos en su defensa que el Apple TV 4K ya admitía el paso a través de Dolby Atmos, que en sí mismo es una forma más común de audio espacial.

Entonces, ¿por qué es importante esta actualización? Bueno, una vez que se implemente, podrás usar un par de AirPods Pro o AirPods Max para ver televisión a altas horas de la noche y escuchar la pista de audio espacial sin usar altavoces externos. Si hay personas en casa que se van a la cama temprano, sin duda te lo agradecerán.

Estaremos atentos a la fecha de lanzamiento específica para esta función, pero posiblemente llegará cuando iOS 15 se lance a finales de este año.