TikTok estaría intentando entrar al mundo gaming – porque no pasamos suficiente tiempo en la app

TikTok, la enorme plataforma social con 1 billón de usuarios activos al mes, parece creer que no pasamos suficiente tiempo consumiendo vídeos.

La compañía, que es propiedad del conglomerado chino ByteDance, está preparando un gran impulso hacia el gaming y ha empezado sus pruebas en Vietnam, según un nuevo informe de Reuters.

A diferencia de los vídeos de TikTok, que duran entre 15 segundos y 30 minutos, los juegos pueden mantener enganchados al público durante más tiempo, sobre todo si la plataforma pone juegos complicados que frustren a los usuarios para que intenten completarlo una y otra vez hasta conseguirlo. Reuters dice que los juegos retendrían más tiempo a la gente en la app, aunque uno se pregunta si la abundante cantidad de vídeos que ya hay en la aplicación va a poder con ello.

La compañía ha confirmado (más o menos) sus planes a Reuters, comentando que se han probado juegos en HTML 5 (ancho de banda bajo, fácil de buscar para el usuario). De hecho, en los EEUU se puede encontrar uno.

Zynga tiene un juego llamado Disco Loco 3D (puedes ver la imagen abajo). Es un juego del estilo Beat Saber donde controlas a un bailarín, deslizando hacia delante y hacia atrás para conseguir corazones y evitar obstáculos.

El juego no es un vídeo normal de TikTok. Es un filtro personalizado hecho por Zynga. Debes encontrar la cuenta Disco Loco 3D y luego darle al filtro para empezar a jugar. A partir de ahí, parece algo rudimentario, pero es un juego divertido. ¿Nos mantendrá más tiempo en TikTok? No lo creo, o al menos todavía no.

TikTok Game Disco Loco 3D (Image credit: Future)

¿Necesitamos esto?

TikTok es lo suficientemente popular para que, de forma virtual, cualquier otra red social, incluidas SnapChat, Facebook e Instagram estén preocupadas sobre cómo competir con su adictivo algoritmo. Todos han hecho productos con los que competir, aunque no está claro si están haciendo mella en el crecimiento meteórico de TikTok.

Aun así, TikTok está defendiendo claramente su posición. Producir una biblioteca de juegos podría ser una manera de hacerlo, pero... ¿parecerán nativos los juegos en la plataforma que convirtió a Charli D'amelio en una estrella?

Además, ¿un esfuerzo por mantenernos en una aplicación que está causando que muchos de nosotros perdamos el sueño y desconectemos del resto? ¿Una plataforma que parece cambiar la química de nuestro cerebro enseñándonos a gente más guapa, inteligente, divertida y que baila mejor que nosotros? Tal vez no sea una buena idea...

¿Por qué TikTok no puede simplemente ser TikTok?