¿Tienen los AirPods 3 cancelación de ruido? Te explicamos cómo funcionan

Parece que has esperado una eternidad a que salgan los AirPods 3, y es que realmente ha pasado una eternidad. Estuvimos escuchando rumores sobre el último par de true wireless de Apple desde 2019, y por fin se pueden comprar.

Los AirPods de Apple (3era generación) se anunciaron el 18 de octubre de 2021 en el evento 'Unleashed' de la compañía, donde también vimos nuevos MacBooks y más colores para el HomePods mini.

Con nuevas funciones como el Audio Espacial, drivers especiales y más batería, los AirPods 3 suponen una gran mejora frente a los AirPods de 2019.

Hay muchas especificaciones nuevas, confusas, así que las hemos juntado todas en esta rápida guía para responder a todas las preguntas que tengas sobre los AirPods 3.

Si no tienes tiempo de leerte toda la hoja de especificaciones de los AirPods de tercera generación, sigue aquí para saber solo lo principal sobre los nuevos auriculares true wireless de Apple.

(Image credit: Apple)

¿Cuánto cuestan los AirPods 3?

Los AirPods 3 cuestan 199€. Es un precio algo más caro que el de los AirPods 2 cuando se lanzaron en 2019, pero los nuevos AirPods vienen con un estuche de carga inalámbrico de serie, algo por lo que tenías que pagar de más en los anteriores.

¿Tienen los AirPods 3 cancelación de ruido?

No, no tienen. A diferencia de los AirPods Pro, los nuevos AirPods no son capaces de eliminar todo el ruido exterior que te rodea, aunque sí que minimizan su impacto.

Tendrás cancelación de ruido pasiva poniéndote los auriculares en la oreja, pero no tienen micrófonos integrados para enviar frecuencias anti-ruido usadas para la cancelación activa de ruido.

Esta cancelación pasiva no es súper efectiva. Es porque los AirPods 3 están hechos para apoyarse dentro de la oreja, no como los auriculares con almohadillas de silicona, que se meten dentro del oído, sellando la cavidad para evitar escuchar el ruido de fuera.

Si lo que quieres es verdadera cancelación de ruido, deberás ir a por los AirPods Pro o buscar otros modelos con ANC, como los Sony WF-1000XM4 or the Bose QuietComfort Earbuds.

(Image credit: Apple)

¿Tiene Audio Espacial los AirPods 3?

Sí, y es una gran ventaja de los nuevos AirPods. Igual que los AirPods Pro y los AirPods Max, la tercera generación de AirPods es compatible con el sonido inmersivo de Apple.

Esta tecnología aplica filtros de audio direccional al contenido en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos, haciendo que suene como si la música o las bandas sonoras vinieran desde todos los ángulos.

Haciendo uso de los giroscopios y acelerómetros de los AirPods 3 para medir los movimientos de tu cabeza, la tecnología del Audio Espacial hace que el sonido siempre venga de la dirección correcta.

¿Se siguen vendiendo los AirPods 2?

Sí, los AirPods de 2019 no se han descontinuado, sino que han recibido una rebaja permanente en la web de Apple, convirtiéndolos en una gran opción para los que no quieren gastarse tanto dinero en la nueva generación.

Los AirPods 2 ahora cuestan 149€. Antes costaban 179€ con el estuche de carga por cable; si lo querías inalámbrico, costaban 229€.

Todavía puedes comprar el estuche de carga inalámbrica por 89€, pero ahora que el pack ya no está disponible, es una opción más cara que comprar simplemente los nuevos AirPods 3.

(Image credit: Apple)

¿Cuáles son las diferencia entre los AirPods 2 y los AirPods 3?

Aunque parecen iguales, hay muchas diferencias entre los AirPods 3 y sus predecesores.

Primero, vienen con un nuevo diseño que se acerca más a los AirPods Pro, con tallos más cortos que llevan sensores de fuerza para que puedas controlar tu música y llamadas. Los AirPods 3 también tienen resistencia al agua IPX4, así que puedes usarlos entrenando; y un sensor que detecta la piel y automáticamente para la música cuando los AirPods dejan de tener contacto con tus orejas.

También tienen nuevos drivers, diseñados para distorsión baja, así como para el soporte para Audio Espacial. En general, ofrecen un rendimiento de audio mucho mejor que los AirPods de 2019, ya que además tienen EQ Adaptativo, que retoca el sonido basándose en cómo entra a tus oídos.

Mientras que los AirPods de 2019 aguantaban 24h reproduciendo música (cuatro horas de los propios auriculares y otras 20 del estuche de carga), los nuevos AirPods 3 ofrecen 30 horas de reproducción (aunque baja a 24 si usamos Audio Espacial). Además, vienen de fábrica con un estuche de carga inalámbrica (y compatible con MagSafe).

¿Cuáles son los mejores AirPods?

Aunque los AirPods son excelentes, nuestra elección se decanta por los AirPods Pro, que ofrecen un gran rendimiento de audio, un sellado seguro y buena cancelación de ruido.

Aun así, los AirPods 3 tienen una batería mejor (30 horas en comparación con las 24 de los Pro) y son más baratos.

Aunque los AirPods Pro son nuestra mejor apuesta, los AirPods Max son lo mejor de lo mejor en calidad de audio. Estos 'over-ear' tienen una potencia increíble, así como un diseño único que los aleja de otros cascos inalámbricos.