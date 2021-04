The Batman: este es el detalle más impresionante del traje de Robert Pattinson

La verdad es esta: el mundo no necesita otra buena película de Batman.

Tenemos cinco en los últimos 31 años: Batman, Batman Returns y la trilogía de Nolan, obviando los agujeros de guion de The Dark Knight Rises. Necesitamos una gran película de Superman mucho más que una buena película de Batman. El Batman del 2021, por ello, tiene que mostrarnos algo nuevo; de lo contrario, como la tercera versión en una década del Caballero de la Noche en una película de acción real, podría comenzar a ser repetitivo para el público, por muy atemporal y perenne que sea el Cruzado de la Capa.

La revelación de vestuario de esta semana del director Matt Reeves no revela demasiado: es una toma cambiante del Caballero oscuro de Robert Pattinson con iluminación roja, con música del compositor Michael Giacchino. Pero los fans han notado un detalle clave en menos de un minuto de metraje: el símbolo del murciélago que lleva el Caballero de la Noche interpretado por Pattinson parece estar forjado con un arma, y se especula que es el arma de fuego que Joe Chill usó para asesinar a los padres de Bruce Wayne.

Este toque parece estar inspirado en una historia de Kevin Smith y Jim Lee del cómic Detective Comics 1000 en 2019, como señaló un usuario de Twitter con una excelente memoria:

Loved this story in Detective comics #1000 I really hope those rumors are true.#TheBatman pic.twitter.com/tWYV9xSHlzFebruary 14, 2020 See more

Francamente, eso sería una pasada.

¿Es un poco obvio? Bueno, claro, pero los superhéroes son bastante obvios. A pesar de la profundidad que tiene Bruce Wayne en comparación con otros personajes de cómics, sigue siendo un hombre vestido de murciélago. Entonces, ¿por qué no concentrarse en los detalles? ¿Por qué no crear un símbolo de murciélago forjado a partir de una pistola?

Más allá de diferenciar este traje de combate de versiones anteriores, es un detalle que cuenta su propia pequeña historia. Ese tipo de información incrustada sobre el personaje es una pista realmente genial en cuanto al tono de la película, y es un poco más sutil en términos de caracterización que el Caballero Oscuro de Batman V Superman, que guardaba en su Batcueva el traje destrozado de un Robin asesinado por el Joker.

En términos generales, los fans han estado comparando el traje con el atuendo de los juegos de Arkham, que tiene un aspecto blindado similar, aunque esta versión de Batman parece más acorazada:

(Image credit: Warner Interactive)

Por el contrario, el traje de Christian Bale se parecía más a un traje de neopreno ligeramente blindado. El de Ben Affleck parecía hecho de fibras gruesas, lo que le daba al personaje un aspecto voluminoso, que se adaptaba a su estilo de combate brutal al estilo MMA. Las versiones anteriores, como el traje de Keaton, tenían un toque de plástico blindado que fue famoso porque al personaje le era imposible girar la cabeza sin mover todo el cuerpo.

Es complicado hacerlo bien: el traje Batfleck no era perfecto, pero la versión de Bale se adaptaba a esa versión del personaje, que fue entrenado por asesinos para entrar y salir de las sombras y, por lo tanto, necesitaba maniobrabilidad para hacerlo.

Una historia de The Wrap sugiere que The Batman se centrará en Bruce Wayne en su segundo año como personaje. La iluminación roja de este video subraya la calidad noir que Reeves ha usado anteriormente para describir su película en una conversación con The Hollywood Reporter.

"Es en gran medida una historia negra de Batman desde un punto de vista particular", dijo el director en enero. "Recae muy directamente sobre sus hombros, y espero que sea una historia emocionante pero también emotiva. Es más Batman en su faceta de detective de lo que hemos visto en las películas. Los cómics tienen una historia sobre esto. Se supone que es el mejor detective del mundo, y eso no ha sido necesariamente parte de lo que han sido las películas".

Este es un Batman que realmente resolverá crímenes, lo que incluso en los cómics no siempre es parte del personaje. Sin embargo, algunas de las mejores historias de Batman, como The Long Halloween, Hush y la película animada de Batman: Mask of the Phantasm (basada en el cómic Batman: Año Dos), presentan misterios en curso con un asesinato.

Algunos fans también han comparado la calidad oscura y temperamental del tráiler (y la iluminación) con la última serie de acción en vivo de Daredevil en Netflix. Y eso tampoco es una sorpresa. Tanto Batman como Daredevil fueron reinventados en los años 80 por Frank Miller de una manera igualmente oscura, que continuaría dando forma a ambos personajes durante décadas. Es probable que solo se basen en influencias similares, tanto de Miller como del artista David Mazzucchelli.

Entonces, ¿qué hay en un traje de combate y una prueba de cámara de 50 segundos? Mucho, en realidad, y una pista de que realmente tendremos una película de Batman que puede mostrarnos algo que nunca antes habíamos visto. El mundo no necesita necesariamente otra buena película sobre el Cruzado de la Capa, pero todas las pistas apuntan que esta está en excelentes manos.

The Batman se estrena el 25 de junio del 2021.