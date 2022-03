The Batman es retirada de los cines en Rusia por decisión de los principales estudios de Hollywood

Los principales estudios de Hollywood han comenzado a retirar sus nuevas películas de los cines rusos tras la invasión de Ucrania.

Disney, Paramount y Warner Bros han movido ficha para cancelar los planes de estreno de sus nuevas películas en Rusia, informa el Washington Post.

Warner Bros tenía previsto estrenar The Batman en los cines de Rusia a partir del viernes 4 de marzo, junto con el resto del mundo. Sin embargo, eso ya no va a pasar.

¿Qué ha dicho Warner Bros?

Explicando su decisión, la compañía dijo en un comunicado: "A la luz de la crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania, WarnerMedia deja en pausa el estreno de su película "The Batman" en Rusia. Seguiremos vigilando la situación a medida que evolucione. Esperamos una resolución rápida y pacífica de esta tragedia".

El uso de la palabra "pausa" sugiere que la compañía espera que la película llegue a los cines rusos en algún momento, aunque no a corto plazo.

Disney también ha suprimido el estreno de la película Red de Pixar en Rusia. Esta película, que se va a estrenar en Disney+ en la mayoría de países, tenía previsto estrenarse en cines en Rusia.

Al explicar la decisión, un portavoz de Disney dijo: "Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, dejamos en pausa el lanzamiento de películas en cines en Rusia, incluyendo Red".

"Tomaremos futuras decisiones comerciales en función de la evolución de la situación. Mientras tanto, dada la escala de la crisis emergente de los refugiados, estamos trabajando con nuestras ONGs asociadas para proporcionar ayuda urgente y otra asistencia humanitaria a los refugiados."

Paramount también ha confirmado que su nueva aventura La Ciudad Perdida y Sonic 2 no se estrenarán en Rusia.

El estudio ha emitido un comunicado que dice lo siguiente: "Al ser testigos de la tragedia que está ocurriendo en Ucrania, hemos decidido suspender el estreno de nuestras próximas películas en Rusia, incluyendo La Ciudad Perdida y Sonic the Hedgehog 2. Apoyamos a todos los afectados por la crisis humanitaria en Ucrania, Rusia y nuestros mercados internacionales y seguiremos vigilando la situación a medida que se desarrolle."

Sony también ha confirmado que no estrenará ninguna película en Rusia por el momento.

(Image credit: Disney / Pixar)

¿Es Rusia un mercado interesante para Hollywood?

En realidad, Rusia no es un gran mercado para las pelis de Hollywood, pero sigue siendo una importante fuente de ingresos.

De la recaudación mundial de Spider-Man: No Way Home, por ejemplo, que ahora es de casi 1.900 millones de dólares, la película recaudó 46,7 millones en Rusia.

En el 2021, la taquilla rusa ha recaudado unos 445 millones de dólares, siendo Venom: Let There Be Carnage la película con mejor rendimiento, con una recaudación en Rusia de 32,4 millones de dólares.

Dune, No Time To Die y Fast 9 también consiguieron una recaudación superior a los 10 millones de dólares en el país.

Estas decisiones no suponen ningún inconveniente para los estudios, y aunque es poco probable que la cancelación de unas pocas películas influya en el gobierno ruso, se suma al creciente aislamiento económico y cultural del país.