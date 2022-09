¿Te gustaría tener la nueva Dynamic Island del iPhone 14 Pro? Android tiene una app para ello

La función Dynamic Island (opens in new tab) de Apple en el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) lleva poco tiempo disponible, y ya un desarrollador la ha convertido en una aplicación para dispositivos Android.

La Dynamic Island supone un cambio sísmico en el iPhone, ya que esta nueva función sustituye el notch por un recorte que alberga notificaciones interactivas, pero los usuarios de Android no tienen por qué perdérselo.

Con dynamicSpot, verán aparecer una característica similar a la Dynamic Island cerca del agujero o notch de su smartphone Android, y podrán utilizarla para interactuar con las notificaciones o controlar su música.

La instalación de la aplicación es sencilla, y puedes personalizar la altura y el ancho de esta versión de la Dynamic Island, para que se adapte perfectamente al notch de tu dispositivo.

Hay un error por el que pueden aparecer notificaciones duplicadas, pero hay un ajuste en dynamicSpot que puede forzar la detención de las mismas.

Para una aplicación que solo ha estado disponible en forma de beta durante poco tiempo, es una hazaña impresionante que ya está dando la impresión de que podríamos ver esto en Android 14 u otra versión de Samsung o OnePlus a su debido tiempo.

Sin embargo, también podría tentarte a cambiar a un iPhone 14 Pro o Pro Max para disfrutar de la experiencia completa de Dynamic Island, ya que tendrás acceso a las aplicaciones de iPhone que se habrán adaptado para aprovechar al máximo la nueva función.