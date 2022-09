Sube la expectación por el Xiaomi 12T - Una filtración afirma estas altas especificaciones a buen precio

Normalmente, Xiaomi lanza una nueva versión de sus buques insignia hacia finales de año. Estos modelos llegan con algunos retoques para poder ser vendidos a un precio más bajo, pero que aun así siguen siendo móviles estupendos: hablamos de la serie que llega una "T" en su nombre. Por tanto, tras el lanzamiento de Xiaomi 12 (opens in new tab) y del Xiaomi 12 Pro (opens in new tab) a principios de año, ahora estamos esperando los Xiaomi 12T (opens in new tab).

Gracias a los filtradores de WinFuture (opens in new tab), que por lo general son precisos y fiables, ahora tenemos mucha más información sobre los dos próximos teléfonos. La nueva filtración reitera rumores que ya habíamos escuchado, pero también añade algunos detalles nuevos, además de mostrarnos algunas imágenes de los Xiaomi 12T (puedes ver las fotos pinchando aquí (opens in new tab)).

Al parecer, el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro contarán con marcos de plástico en vez del metal que vemos en las versiones principales de la gama, y ambos teléfonos tendrán una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución de 2712 x 1220 píxeles y una tasa de refresco de 120Hz. La capacidad de la batería también es la misma en ambos modelos: 5.000mAh.

Xiaomi 12T: procesadores y cámaras

Parece que habrá diferencias en los componentes internos. Según esta información, el Xiaomi 12T equipará el chip MediaTek Dimensity 8100 Ultra, que estará acompañado de 8GB de RAM y se podrá elegir entre 128GB y 256GB de almacenamiento. Habrá tres cámaras en la parte trasera del teléfono, siendo la principal de 108MP.

En cuanto al Xiaomi 12T Pro, contará con el potente chip Snapdragon 8 Plus Gen 1, por lo que será más rápido. Vendrá con 8GB o 12GB de RAM dependiendo del país en el que se comercialice, y 256GB de almacenamiento. Este modelo también tendrá tres cámaras en su parte trasera, pero según los rumores, la principal podría ser de 200MP.

Esto es algo que ya hemos escuchado antes (opens in new tab), y sería el primer sensor de cámara de 200MP que llega a un teléfono Xiaomi. Sea como sea, esperamos saber si todo esto es cierto o no dentro de muy poco, ya que se dice que los Xiaomi 12T serán presentados esta semana o la que viene.

Esto nos deja con un montón de opciones

Cada vez es más difícil estar al tanto de todos los distintos móviles que lanzan todas las compañías cada año, ya que muchas de ellas, incluida Xiaomi, lanzan sus nuevos dispositivos de forma escalonada a lo largo de varios meses del año.

Apple, Google, Samsung y OnePlus, entre otros, siguen la misma estrategia de ofrecer tanto teléfonos insignia como dispositivos de un rango de precio de gama media, aunque el enfoque de cada empresa no es el mismo. Por ejemplo, Apple, en vez de lanzar un teléfono de gama media, mantiene a la venta algunos de sus modelos anteriores a un precio más bajo para poder ofrecer a los usuarios una alternativa a un precio que se sitúe entre sus buques insignia y el iPhone SE (opens in new tab).

La idea clave tras todos estos lanzamiento es precisamente esa: los fabricantes quieren asegurarse de que, sea cual sea tu presupuesto, tenga un móvil que se ajuste a ti. Al final, todo esto significa más dinero para las compañías, y más opciones donde elegir para nosotros, por lo que en realidad solo salimos ganando, aunque es verdad que resulta algo lioso.

Todo esto nos lleva de nuevo al Xiaomi 12T y al Xiaomi 12T Pro. A Xiaomi se le suele dar muy bien ofrecer móviles con una combinación impresionante de especificaciones potentes y un buen precio, y si nos fijamos en lo que vimos el año pasado con el Xiaomi 11T Pro (opens in new tab), nuestras expectativas son altas.