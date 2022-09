Parece que el lanzamiento del Xiaomi 12T es inminente - Que tiemble el caro iPhone 14

Si los 1.009€ que cuesta el iPhone 14 (opens in new tab) más asequible te dan ganas de llorar, no te preocupes, ya que parece que el Xiaomi 12T (opens in new tab) llega dentro de muy poco, y es una alternativa muy destacable, que tendrá un precio mucho más bajo.

El Xiaomi 12T es una versión más asequible del buque insignia Xiaomi 12 (opens in new tab), y su predecesor es el Xiaomi 11T (opens in new tab). Hay varios filtradores muy convencidos de que el lanzamiento del nuevo modelo es inminente, y lo más seguro es que llegue junto a una versión Pro (al igual que hubo un Xiaomi 11T Pro (opens in new tab)), además de una nueva tablet y unos auriculares de la compañía.

Xiaomi 12T, 12T Pro, Redmi Pad & Redmi Buds 4 Pro most probably launching next week globally. pic.twitter.com/x8GY2U0owVSeptember 14, 2022

Las filtraciones sugieren que el Xiaomi 12T podría tener una cámara trasera de alta resolución de 200MP, aunque, más allá de eso, esperamos un dispositivo similar a los modelos anteriores, con algunas actualizaciones y ajustes. Aunque no venga con grandes cambios respecto a los Xiaomi 11T, no nos parece algo malo, ya que son móviles fiables y resistentes, que cuentan con lectores de huellas dactilares laterales realmente intuitivos, pantallas grandes y bonitas, y útiles funciones de cámara.

La mejor parte será probablemente el precio, ya que estos móviles se posicionan en el mercado de gama media. El Xiaomi 11T se lanzó en España por 499€ y el Xiaomi 11T Pro por 649€, por lo que cuestan menos que muchos móviles de la competencia, y aun así cuentan con mejores especificaciones.

Recibe más por tu dinero

Teniendo en cuenta lo caros que son los iPhones, y más que nunca este año, lo cierto es que este tipo de móviles son una alternativa realmente interesante.

Es posible que el Xiaomi 12T y el Xiaomi 12T Pro se lancen la semana que viene, o dentro de muy poco en todo caso, por lo que llegan en el momento perfecto para competir con los nuevos iPhone 14. Por supuesto, aquí en TechRadar estaremos muy atentos para contarte todas las noticias y para aconsejarte aclarándote las diferencias entre estos móviles, que es posible que superen a los iPhone 14 en varios aspectos, y te costarán la mitad.