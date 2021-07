Sony podría traer más juegos de PS5 a PC con su última adquisición

Sony acaba de anunciar la compra de Nixxes Software, una desarrolla conocida por portar excelentes juegos a PC de otros estudios, y podría ser un signo de que más juegos de PS5 podrán emprender su camino hacia PC.

Herman Hulst, jefe de PlayStation Studios, anunció la noticia a través de Twitter. Aunque no sabemos en qué tipo de juegos de PlayStation trabajará Nixxes, no es la primera vez que se cruzan los caminos de estas dos empresas, porque Killzone: Shadowfall estuvo listo a tiempo para el lanzamiento de la PS4.

Excited to announce that the talented Dutch studio Nixxes Software will be joining PlayStation Studios. It's a real pleasure to welcome a team with such deep technical expertise and vast experience to the @Playstation family. Huge congrats to everyone @NixxesSoftware!July 1, 2021 See more

Pero además de por Killzone, Nixxes es conocida en PC por ayudar a grandes títulos a ser lanzados. El más notable es la trilogía reboot de Tomb Raider. No importa si te gustan o no estos juegos, sus versiones de PC se pueden seguir usando para poner a prueba el último hardware disponible, gracias a sus ports extremadamente buenos (especialmente Rise of the Tomb Raider).

Hemos escuchado hace poco que Sony iba a probar a llevar más juegos a PC. Y Herman Hulst habló en mayo de cómo Sony tenía todavía estos planes en desarrollo y, más importante, que 'llevar juegos a PC no se pondría por delante de crear una línea de fantásticos juegos de consola'.

Abrirle las puertas de su casa a Nixxes le da la oportunidad a los estudios de Sony a no preocuparse por portar sus juegos a PC, ya que ahora tiene un muy experimentado desarrollador especializado en hacer justamente eso.

Esto es todo especulación, por supuesto, y acaba de ocurrir, pero la compra de Nixxes por parte de Sony se ha hecho por algo, y ofrecer contenido para PC sería una muy buena razón.

Sony necesita ayuda para portar juegos a PC

Hemos escuchado hace poco que un par de juegos de PS4 llegaban a PC, y Days Gone y Horizon Zero Down son los más conocidos. Ambos juegos se portaron gracias a los mismos estudios que los desarrollaron, y aunque Days Gone fue bastante bueno, Horizon Zero Down fue un desastre cuando salió por primera vez.

Cuando hicimos los benchmarks para nuestro análisis, siempre nos daba errores, un rendimiento inconsistente y necesitábamos reinstalar los shaders cada vez que cambiábamos la resolución. El juego es muchísimo mejor ahora, pero fue un horror cuando lo sacaron por primera vez.

Si Sony puede relegar cierta carga del desarrollo de juegos PC a una empresa dedicada, ellos se pueden centrar en su próximo título exclusivo de PS5, y tendremos un port mejorado de PC: doble win.

Además, con el reboot de juegos antiguos, Sony también acude a compañías externas. Sony filtró por accidente su compra de Bluepoint hace un par de días, pero cuando era una compañía independiente, el gigante de videojuegos usó la desarrolladora para crear el port de Demon's Souls y Shadow of the Colossus.

No sabemos los planes de Sony con Nixxes, y podría usar al estudio simplemente como apoyo para otros estudios en juegos de PS5. Pero si Sony se pone seria con versiones de PC de sus mejores juegos (te estamos mirando a ti, Bloodborne y The Last of Us) sería estúpido no poner a Nixxes en estos proyectos.