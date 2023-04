Se filtra la próxima barra de sonido Dolby Atmos de Sennheiser, y quiere el trono de la Sonos Beam

Una nueva barra de sonido Dolby Atmos compacta de Sennheiser de la que aún no sabíamos nada, se ha filtrado en la propia web de la compañía, lo que parece indicar que su lanzamiento está a la vuelta de la esquina. Llamada Sennheiser Ambeo Mini, está hecha pensando en el gran audio 3D, pero parece ser mucho más pequeña que otras barras de sonido de Sennheiser.

En la web se afirma que la barra de sonido ofrecerá "el sonido más envolvente del mundo posible desde un solo dispositivo compacto" y, aunque no se ofrece información técnica detallada sobre el número de altavoces y otras especificaciones, sí se ofrecen muchos detalles, como la confirmación de que será compatible con Dolby Atmos y DTS:X, tecnología de autocalibración y Wi-Fi y Bluetooth para la transmisión de música. Parece estar preparado para rivalizar con las mejores barras de sonido (opens in new tab) en lo que a prestaciones se refiere.

Todo lo que sabemos sobre sus capacidades de sonido, aparte de la compatibilidad con formatos de audio 3D, es que incluirá "controladores de gama completa de gama alta" y "subwoofers duales de 4 pulgadas integrados". Por lo tanto, está claramente diseñada para ser un sistema todo en uno para televisores más pequeños, muy parecido al Sonos Beam 2nd Gen, aunque las imágenes filtradas dejan claro que se puede utilizar con el Sennheiser Ambeo Sub, que se lanzó junto a la fantástica Sennheiser Ambeo Soundbar Plus, si se quieren añadir más graves.

Está claro que la Ambeo Mini puede funcionar con la Ambeo Sub, pero las especificaciones hacen pensar que no lo necesitarás. (Image credit: Sennheiser)

La imagen con la Ambeo Sub también es útil porque la filtración no revela en absoluto el tamaño de la barra de sonido más pequeña, pero podemos hacer una estimación comparándola con la Sub, del que sí conocemos el tamaño.

Gracias al poder de comparar tamaños en Photoshop y luego hacer algunos cálculos, creo que la Ambeo Mini tendrá aproximadamente 71,12cm de ancho, lo que la hace un poco más ancha que los 65cm de la Sonos Beam, que es sin duda la barra de sonido a batir en esta categoría.

Gracias a su compatibilidad con audio Bluetooth y DTS:X, dos características de las que carece el Sonos, y al extraordinario rendimiento general de la gama de barras de sonido Ambeo, esperamos que se convierta en la gran ganadora, y podría desbancar a la Beam de su puesto frente al televisor. Esperamos que también incluya paso HDMI 4K HDR, algo de lo que también carece Sonos, pero la página web no da ninguna pista al respecto.

La Ambeo Mini parece tener un revestimiento de tela, según las imágenes (y la predilección general de Sennheiser por este tipo de cosas en sus barras de sonido), y una parte superior gris. Parece diseñado para desaparecer, no es muy atractivo, y eso está bien cuando se trata de un equipo de cine en casa.

La Ambeo Mini tiene un aspecto muy similar al de las demás barras de sonido Ambeo: sencillo y bastante práctico. (Image credit: Sennheiser)

Las barras de sonido compactas son cada vez más populares porque las personas que han comprado televisores premium (opens in new tab) en los últimos años han descubierto que a éstas les falta un sonido más compacto, pero no todo el mundo quiere una barra de sonido enorme y voluminosa con audio espacial de élite. Algunas personas simplemente quieren algo con un sonido más potente y expansivo que no se apodere del mueble de la tele, y Sennheiser parece estar dispuesta a ayudar.

Por supuesto, no tenemos ninguna información sobre el precio o la fecha de lanzamiento de Sennheiser Ambeo Mini, Sennheiser se negó a comentar u ofrecer cualquier información sobre la barra de sonido.

Si quieres echar un vistazo a la filtración mientras dure, puedes encontrarla aquí (opens in new tab).