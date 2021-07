Se filtra el precio de los Samsung Galaxy Buds 2, y podrían ser más baratos que los AirPods Pro

Es posible que se haya filtrado el precio de los earbuds Samsung Galaxy Buds 2 de los que tanto se habla, y si la información es correcta, serán más baratos que los populares Apple AirPods Pro.

Según MySmartPrice, que cita "fuentes de la industria", los Galaxy Buds 2 costarán "entre 180 y 200 euros".

En comparación, los AirPods Pro costaban 279€ cuando se lanzaron en 2019, aunque ya se pueden encontrar con descuento.

Hay que coger estos precios con pinzas y, como con cualquier filtración o rumor, no podemos poner la mano en el fuego hasta que tengamos la confirmación de Samsung. Hasta la fecha, la compañía ni siquiera ha reconocido la existencia de los nuevos auriculares inalámbricos, aunque una serie de filtraciones nos hace estar bastante seguros de que la fecha de lanzamiento es inminente.

Todo apunta a agosto

Nuestra primera pista sobre los Samsung Galaxy Buds 2 llegó después de que fueran expuestos por algunas líneas de código sospechosas dentro de los datos del archivo APK de la aplicación Samsung Galaxy Wearable.

Más recientemente, 91Mobiles vio lo que parecían ser los Galaxy Buds 2 en la FCC (Comisión de Comunicaciones de la Federación), lo que sugiere que su lanzamiento es inminente. También hemos visto imágenes filtradas de los auriculares.

Si bien parece que no hace mucho tiempo desde que Samsung lanzó los Galaxy Buds Pro, la compañía tiene un historial de lanzamiento de nuevos modelos de auriculares de rápida sucesión, no dilata mucho el espacio entre un modelo y el siguiente. Los Samsung Galaxy Buds originales, lanzados en marzo de 2019, buscaban derrocar el monopolio de los AirPods en el mercado de los true wireless earbuds.

Junto con sus sucesores, los Samsung Galaxy Buds Plus, los Galaxy Buds Live y los Galaxy Buds Pro, componen una oferta más amplia de auriculares true wireless de Samsung.

Samsung parece estar preparando cuatro tonos de color diferentes para los Galaxy Buds 2, como se aprecia en esta imagen filtrada. (Image credit: 91mobiles)

Queda por ver si los Samsung Galaxy Buds 2 serán los sucesores de los originales o de los nuevos Galaxy Buds Pro. Si son la segunda opción, podríamos ver un aluvión de nuevas características como la cancelación activa de ruido y la impermeabilización; aunque si es la primera, es posible que no veamos estas características para tener un precio más barato.

Creemos que parece más probable que sea lo primero. Los Samsung Galaxy Buds originales nunca tuvieron unos 'verdaderos sucesores', y los Galaxy Buds Plus eran más bien una versión mejorada. Según Sammobile, el número de modelo de los Samsung Galaxy Buds 2 es 'SM-R177', como la mayoría de los modelos Galaxy Buds. Los Galaxy Buds Pro, por otro lado, tenían con el número de modelo 'SM-R190', lo que sugiere que los nuevos auriculares no son necesariamente unos sucesores de los Pro. Con suerte, no tendremos que esperar demasiado para averiguarlo.

El informador Roland Quandt ha dicho que Samsung está "aumentando la producción" de los Galaxy Buds de próxima generación, lo que significa que podrían lanzarse en agosto, en el tercer aniversario de los Galaxy Buds originales.

Dado que se espera que Samsung lance el Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4 y Galaxy Watch Active 4 también en agosto, parece probable que la fecha de lanzamiento sea inminente.