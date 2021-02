Samsung promete "redefinir el papel del televisor’ el próximo 2 de marzo

A pesar de haber anunciado ya varios televisores nuevos de la serie Neo QLED, y una versión de 88 pulgadas del modelo The Wall en el CES 2021, el pasado mes de enero, parece que Samsung no ha terminado de presentar todos los modelos de TV que tiene preparados este año.

Hoy mismo, Samsung ha enviado invitaciones a la prensa para un nuevo evento llamado "Unbox & Discover" que se centrará en televisores y pantallas, y "redefinirá el papel del propio televisor a través de tecnologías de vanguardia, diseños increíbles y asociaciones impactantes".

Es probable que esto nos ofrezca una mirada más profunda a las nuevas versiones de The Frame y The Serif, dos de los modelos principales en la línea de televisores de Samsung que priorizan el diseño sobre el rendimiento, así como también es probable que obtengamos actualizaciones respecto a Tizen y Samsung TV Plus.

El evento será retransmitido a través de Samsung Newsroom y Samsung.com el próximo 2 de marzo, a partir de las 10 a.m. EST (16:00h CET).

El evento 'Unpacked' de Samsung, pero... ¿para hablar de TVs?

El hecho de llamar al evento “Unbox & Discover” (Desempaqueta y Descubre) parece tratarse de una estrategia intencional del evento anual ‘Samsung Unpacked’ de la compañía sobre nuevos dispositivos de la serie Galaxy. ‘Unpacked’, si nunca lo has visto, suele ser una presentación de dos horas de los próximos teléfonos de la marca Samsung con detalles en profundidad sobre todas las funciones nuevas.

Si ‘Unbox & Discover’ sigue la misma fórmula, obtendremos un despliegue completo de la nueva tecnología NeoQLED de Samsung y un curso de actualización sobre la tecnología Micro LED de Samsung, junto con actualizaciones del software y tecnología de altavoces.

En resumen, será un espacio dedicado a hablar sobre los nuevos televisores QLED y Crystal UHD.

La buena noticia es que ya sabemos bastante sobre ellos: Samsung anunció que su serie QLED 2021 estará disponible a partir del 6 de marzo con el modelo Samsung QN90, cuyo precio de salida será de entorno a 1.500€, y además nos dio nuevos detalles sobre su línea de televisores 8K; pero ‘Unbox & Discover’ probablemente nos permitirá ver estos televisores en acción durante más tiempo.

Vía Samsung