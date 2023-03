Samsung niega que las fotos de la Luna del Galaxy S23 Ultra sean trucadas

La función Space Zoom de Samsung para sus teléfonos Galaxy ha vuelto a estar en el punto de mira esta semana, después de que una publicación de Reddit afirmara que este procesamiento de software implica la fabricación de detalles adicionales. Samsung ha respondido a las alegaciones y las ha rebatido en forma de cita oficial en una nueva entrada de su blog (opens in new tab).

Hemos preguntado directamente a Samsung si las fotos de la Luna hechas con móviles como el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)implican la superposición de detalles o texturas adicionales que no están presentes en las fotos originales. En una declaración oficial, Samsung ha dicho: "Cuando un usuario hace una foto de la Luna, la tecnología de optimización de escena basada en IA reconoce la Luna como el objeto principal y toma múltiples fotos para la composición de múltiples cuadros, después de lo cual la IA mejora los detalles de la calidad de la imagen y los colores. No aplica ninguna superposición de imágenes a la foto".

Samsung ha añadido que este proceso no es obligatorio, afirmando que "los usuarios pueden desactivar el Optimizador de Escenas basado en IA, lo que desactivará las mejoras automáticas de los detalles en cualquier foto que se haga". Sin embargo, hacer esto hará imposible conseguir el tipo de resultados que son posibles cuando la Optimización de Escena está activada, ya que la función va mucho más allá de ajustar la exposición.

Esta imagen de la nueva entrada del blog de Samsung muestra el impacto de su "motor de mejora de detalles", que funciona junto con la tecnología de superresolución. (Image credit: Samsung)

Estos comentarios se hacen eco de lo que Samsung ha dicho anteriormente sobre sus fotos lunares con su Space Zoom, que se han reformateado en una nueva entrada de blog (opens in new tab)similar a la que vimos anteriormente en un tablón de la Comunidad Samsun (opens in new tab)g.

La publicación reitera que las fotos lunares se basan en "tecnología de IA basada en aprendizaje profundo", pero que se utiliza para "eliminar el ruido restante y mejorar los detalles de la imagen" en lugar de copiar y pegar detalles adicionales no capturados por la cámara. Curiosamente, Samsung se refiere varias veces a los resultados como "imágenes de la Luna" en lugar de usar el término "fotos", lo que apunta a la naturaleza artificial del procesamiento.

Just another insane moon shot with the Samsung Galaxy S23 Ultra. No tripod, not even full-strength Space Zoom. #SamsungGalaxyS23Ultra pic.twitter.com/PFngh8vcBEMarch 5, 2023 See more

Bueno y entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la respuesta "aburrida" es que toda fotografía se encuentra en una escala que va variando entre la llamada "real" (fotones que golpean el sensor de una cámara y se convierten en una señal eléctrica) y la "falsa" de la que se ha vuelto a acusar a Samsung en esta última polémica.

Los modos basados en IA, como el último Optimizador de Escenas de Samsung, que desde el Samsung Galaxy S21 (opens in new tab) produce fotos lunares como la que se muestra a continuación, empujan sin duda la fotografía hacia el extremo más artificial de esa escala. Esto se debe a que utiliza síntesis de múltiples fotogramas, aprendizaje profundo y lo que Samsung llama misteriosamente un "motor de mejora de detalles" para producir los impresionantes resultados finales.

Todavía no sabemos exactamente qué ocurre en ese motor, y es justo decir que el detalle extra de la Luna se conjura a partir de la muy limitada información captada por la cámara de tu Galaxy. Pero Samsung sigue negando que este detalle se aplique o se superponga simplemente a las fotos lunares del Space Zoom.

Es revelador que Samsung haga un guiño a la polémica de Reddit al final de la entrada de su blog, donde dice que "sigue mejorando el optimizador de escenas para reducir cualquier posible confusión que pueda producirse entre el acto de hacer una foto de la Luna real y una imagen de la Luna".

Un debate que no es tan fácil de zanjar

Una foto de la Luna realizada con el Samsung Galaxy S23 por el equipo de TechRadar de EE.UU. (Image credit: Future / Philip Berne)

La respuesta de Samsung no es lo suficientemente detallada como para zanjar el debate sobre si sus fotos con Spacial Zoom son o no "falsas" o trucadas, ya que eso es realmente una cuestión de opinión. Pero la compañía sí que deja claro que lo que hacen no es añadir a sus fotos detalles y texturas adicionales inexistentes en la realidad.

El problema del debate es que toda foto digital, incluso un archivo RAW, es una fabricación o composición de algún tipo. Durante el proceso cuando se crean los valores de rojo, verde y azul de los píxeles de un sensor, un proceso llamado interpolación cromática simplemente adivina el valor más probable de los píxeles vecinos.

Una vez que se añade a la mezcla el procesamiento de múltiples fotogramas y la nitidez de la IA, está claro que cada foto es artificial (y se basa en conjeturas de procesamiento) en gran medida. Pero la cuestión que plantea este debate es si los teléfonos de Samsung han llegado al punto en que algunas de sus fotos, en particular, las de la Luna, se han desvinculado por completo del acto de captar fotones.

Es un debate que probablemente nunca se zanjará. Los algoritmos de IA rellenan los detalles basándose en los patrones que ven cuando se entrenan en un amplio conjunto de datos de fotos similares, pero Samsung dice que lo que no está haciendo es recuperar una imagen anterior de la Luna para superponerla sobre tu foto borrosa. Si ese proceso es aceptable o no para ti, es algo que deberás decidir la próxima vez que veas una preciosa Luna llena y sólo tengas tu móvil Galaxy a mano.