Samsung Galaxy Watch 6: noticias, filtraciones y todo lo que sabemos hasta ahora

Se espera que el Samsung Galaxy Watch 6 llegue este año. Las filtraciones no son tan abundantes como en el caso de los plegables Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab)y Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab) (que se supone que se lanzarán a la vez), pero hay suficientes rumores, que junto con lo que hemos visto en años anteriores, nos permite hacernos una buena idea de lo que podemos esperar de Samsung cuando presente a los sucesores del Samsung Galaxy Watch 5 y el Galaxy Watch 5 Pro.

A continuación, hemos reunido todo lo que sabemos acerca de los próximos Galaxy Watch 6, incluyendo todas las filtraciones y rumores que ha habido hasta ahora.

Samsung Galaxy Watch 6: Vayamos al grano

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

¿De qué estamos hablando? De los nuevos smartwatches de Samsung para 2023

De los nuevos smartwatches de Samsung para 2023 ¿Cuándo saldrán a la venta? Probablemente en agosto de 2023

Probablemente en agosto de 2023 ¿Qué precio tendrán? Todavía no se sabe, pero es posible que suban algo de precio respecto al Galaxy Watch 5 y el 5 Pro del año pasado.

Samsung Galaxy Watch 6: Precio y fecha de lanzamiento

Samsung suele presentar las nuevas versiones de los relojes Galaxy Watch en sus eventos Unpacked, que suelen celebrarse en febrero y otro en agosto. Los smartwatches suelen lanzarse junto con otros dispositivos de alto nivel, y este año no va a ser diferente: en el Unpacked de agosto de 2023, esperamos ver los plegables Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab)y Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab)y la gama de tablets Galaxy Tab S9 (opens in new tab)(además del los Galaxy Watch 6).

Ahora bien, cabe señalar que ha habido rumores de que el evento Galaxy Unpacked de este verano podría adelantarse a julio (opens in new tab). En caso de ser cierto, es posible que este 2023 veamos los nuevos smartwatch un mes antes de lo habitual.

En cuanto a los precios, todavía no ha habido rumores que sugieran nada sobre lo que costarán los Samsung Galaxy Watch 6. Sin embargo, os podemos dar un punto de referencia fijándonos en los precios del año pasado.

El Samsung Galaxy Watch 5 partía de un precio de 299,01€ para su versión de 40mm con Bluetooth, y el Samsung Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab) se lanzó por un precio de partida de 429.91€. Dicho eso, teniendo en cuenta que este año Samsung ha subido el precio de los móviles Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) respecto a los últimos años, es posible que los smartwatches también suban de precio respecto a sus predecesores.

Samsung Galaxy Watch 6: ¿Habrá un modelo Pro y/o un Classic?

(Image credit: Future)

No está claro los modelos que Samsung pretende lanzar en la gama Galaxy Watch 6. La generación actual cuenta con la versión estándar y la Pro, mientras que el Galaxy Watch 4 cuenta con el modelo estándar y el Classic. La compañía podría continuar la línea que inició con la iteración anterior, pero no ha habido consistencia de un año para otro.

Algunos informes afirman que Samsung anunciará los modelos Watch 6 y Watch 6 Pro. De ser cierto, la compañía también podría recuperar los mismos tamaños del Watch 5 y Watch 5 Pro, con ligeros cambios y mejoras en las carcasas y los biseles.

El filtrador Ice Universe (opens in new tab) afirma que Samsung reducirá el bisel del Watch 6 Pro (opens in new tab) y recuperará este año la corona giratoria del Watch 4 Classic. Sobre el Watch 6 estándar ha habido menos rumores, prácticamente solo hemos escuchado que contará con una batería ligeramente más grande (opens in new tab).

Dicho lo anterior, otras filtraciones hablan de un modelo estándar y uno Classic (opens in new tab), por lo que lo cierto es que no tenemos claro qué modelos habrá. Esperamos escuchar más rumores sobre esto próximamente.

Samsung Galaxy Watch 6: Noticias y filtraciones

En este momento no hay muchas más filtraciones sobre el Watch 6 aparte de las que os hemos comentado a lo largo de este artículo. Para resumirlas, se espera que Samsung lance dos relojes, el Galaxy Watch 6 y el 6 Pro. Este último contará con el bisel giratorio que vimos por última vez en el Samsung Galaxy Watch 4 Classic (opens in new tab). Aunque todavía no hemos escuchado nada sobre precios, Samsung podría subir el precio del Galaxy Watch, a juzgar por las subidas de precio que han subido este año los móviles de la gama Samsung Galaxy S23.

Sin embargo, hay una buena noticia, y es que hay informe adicional que afirma que Samsung equipará los Galaxy Watch 6 con un nuevo procesador Exynos W980 (opens in new tab). Se trata de una mejora importante respecto al chip W920 que equipan las dos generaciones anteriores: se espera que venga con un aumento de potencia del 10% y una mayor duración de la batería como resultado de la eficiencia mejorada del chip.

Samsung Galaxy Watch 6: Lo que queremos ver

(Image credit: Basil Kronfli / TechRadar)

Un Galaxy Watch 6 Ultra

Puede que Apple haya lanzado primero su modelo Apple Watch Ultra (opens in new tab), pero Samsung ha debutado con modelos Ultra para teléfonos, tablets e incluso en sus portátiles. La capacidad de hardware de la compañía es una de las mejores del sector, y sería genial ver a la marca crear algo tan increíblemente equipado como el Apple Watch 9 Ultra (y además encajaría bien en nuestra lista de mejores smartwatches (opens in new tab)).

Además, ahora que también ha salido el Huawei Watch Ultimate (opens in new tab), ya va siendo hora de que veamos un modelo de smartwatch Ultra de Samsung.

Software mejorado

El reloj con OneUI de Samsung, basado en Wear OS 3 de Google, es bastante bueno por sí mismo. Sin embargo, han faltado aplicaciones de terceros. Samsung lo ha hecho bastante bien asegurando asociaciones de marca para sus tablets, y sería estupendo que la empresa utilizara su caché de marca para atraer cada vez más aplicaciones populares a los Galaxy Watch 6 este agosto.