Samsung Galaxy Tab S8: se filtran los precios de toda la gama, y son impactantes

Las tablets de la gama Galaxy Tab de Samsung suelen ser de las mejores del mercado, y como consecuencia, muchas de ellas no son precisamente económicas. Ahora, una nueva filtración de los precios que tendrán los distintos modelos de la gama Galaxy Tab S8, muestra cómo de caras pueden llegar a ser.

Esta información proviene de una página web llamada Appuals, que lo cierto es que no cuenta con un amplio historial de filtraciones tecnológicas, por lo que no hay ninguna certeza de que sea verídica. Además, no han concretado su fuente.

Según esta web, la Galaxy Tab S8 estándar costará entre 680€ y 700€ para su configuración básica con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y limitada a conectividad Wi-Fi.

También han enumerado tres variantes más, una de ellas también es solo Wi-Fi pero cuenta con 266GB de almacenamiento, mientras que las otras dos tienen la misma capacidad pero ofrecen 5G. A continuación te mostramos los precios que han publicado:

Samsung Galaxy Tab S8 (estándar): Precios filtrados Conectividad RAM / Almacenamiento Precio Wi-Fi 8GB/128GB 680€-700€ Wi-Fi 8GB/256GB 730€-750€ 5G 8GB/128GB 830€-850€ 5G 8GB/256GB 880€-900€

Como podéis ver, el precio sube mucho para las configuraciones superiores... y este es solo el modelo estándar.

También han hablado de los precios de la Samsung Galaxy Tab S8+.

Cabe recordar que todavía no sabemos exactamente en qué se diferenciarán los distintos modelos de la gama, pero está claro que los tamaños serán distintos.

Samsung Galaxy Tab S8+: Precios filtrados Conectividad RAM / Almacenamiento Precio Wi-Fi 8GB/128GB 880€-900€ Wi-Fi 8GB/256GB 930€-950€ 5G 8GB/128GB 1,040€-1,060€ 5G 8GB/256GB 1,090€-1,110€

Parece mucho, pero podría ser peor: los precios filtrados para la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra son desorbitados.

Si los rumores son ciertos, esta tablet tendrá una enorme pantalla de 14 pulgadas. Eso haría que fuera más grande que el iPad Pro de 12.9 pulgadas, que es el más grande de Apple.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: Precios filtrados Conectividad RAM / Almacenamiento Precio Wi-Fi 8GB/128GB 1,040€-1,060€ 5G 12GB/512GB 1,200€-1,220€

Parece que la Galaxy Tab S8 Ultra contará con menos variantes que los demás modelos de la gama. Según este listado, si solo quieres Wi-Fi tendrás que optar por la configuración más baja, mientras que si quieres 5G tendrás que comprarte el modelo superior.

Cabe decir que en el caso del iPad Pro, sí que ofrecen la configuración más alta, con 512GB de almacenamiento, en una versión de solo Wi-Fi... pero claro, es que los precios de Apple son astronómicos: la tablet con 512GB y 5G, que en el caso de la Tab S8 Ultra cuesta (según la filtración) entre 1.200€ y 1.220€, cuesta en el caso del iPad Pro 1.699€.

Sea como sea, el modelo superior de la Samsung Tab S8 Ultra está en realidad destinada solamente a profesionales de alto nivel que necesitan toda la potencia del mundo, una pantalla enorme y mucho almacenamiento... eso sí, Samsung de alguna manera tendrá que argumentar que en este caso no es mejor optar por un portátil 2 en 1 (que cuestan lo mismo, o incluso menos).

Tendremos que esperar para saber si estos precios son reales a que se lance la gama insignia de tablets Galaxy Tab S8, que podría llegar junto con los móviles Samsung Galaxy S22 a finales de enero o febrero, aunque no está confirmado.