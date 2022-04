Rodar Obi-Wan para Disney+ ha sido aterrador para Ewan McGregor... y por una buena razón

El miedo lleva a la ira, dijo el Maestro Jedi Yoda. Pero para Ewan McGregor, el protagonista de la nueva serie de Star Wars en Disney+, Obi-Wan, enfrentarse a un viejo enemigo también ha hecho que tenga que cambiarse de ropa interior.

En una entrevista concedida a Total Film, McGregor ha descrito el momento en el que se enfrentó a Darth Vader, el mayor villano de Star Wars, para la muy esperada serie Obi-Wan.

"Me cagué de miedo", dijo el actor. "No estoy bromeando. Me dio una verdadera sacudida de miedo en toda regla. Yo estaba como, 'Oh Dios mío, eso no es actuar. Eso es real. Estoy muy, muy asustado ahora mismo'".

Para un veterano de las tres películas de Star Wars, uno que además presenció el paso de Anakin Skywalker al Lado Oscuro, y su transformación en Darth Vader, puede resultar sorprendente que McGregor reaccionara así a la aparición del mítico villano. Pero lo cierto es que en la trilogía precuela, en la que se describe la trágica muerte de Skywalker, el actor nunca estuvo cara a cara con Darth Vader, sino que todas sus escenas fueron con Anakin, interpretado por Hayden Christensen.

"Nunca me encontré con Darth Vader", ha dicho McGregor.

"Había ensayado la escena con Vader, pero no con el casco puesto ni nada de eso. Cuando nos pusimos a grabar la escena, y gritaron 'acción', y él tenía que aparecer detrás mía. Me di la vuelta y el maldito Darth Vader venía hacia mí. Fue como si volviera a tener seis años. Nunca había actuado con el casco de Vader delante. Nunca le había mirado a los ojos".

Pero eso no es todo, el actor tuvo una reacción parecida cuando grabó por primera vez con un batallón de Soldados Imperiales.

"Había trabajado con los soldados Clon anteriormente, pero siempre estaban hechos por ordenador. Nunca había trabajado con Soldados Imperiales, y, de nuevo, era como si tuviera siete años. Porque cuando te enfrentas a un Soldado Imperial, con bláster en mano, es como: '¡Oh mierda!'"

Un fan en toda regla

Obi-Wan llega a Disney+ el viernes 27 de mayo estrenando ese día los dos primeros episodios, y luego el resto cada miércoles.

El regreso de Obi-Wan ha sido muy bien recibido por los fans de Star Wars. Y eso no es algo que siempre esté garantizado, ya que los fans de Star Wars son muy críticos, y no es fácil contentarles, sobre todo desde que la franquicia llegó a Disney.

Pero McGregor consiguió hacerse un hueco en los corazones de muchos fans. Se le considera uno de los mejores elementos de la trilogía precuela, que tantas críticas despertó, y está demostrado que McGregor es un auténtico fan de las películas. Ya admitió que "se dejó llevar" durante el rodaje del Episodio I: La Amenaza Fantasma, hasta el punto de que el propio George Lucas, creador de Star Wars, tuvo que pedirle al actor que dejara de hacer sonidos de sable láser con la boca mientras rodaba sus escenas de lucha. Como muchos fans de Star Wars, las películas han formado parte de la vida del actor desde su infancia.

"Es como volver a los recuerdos reales de la infancia de estar asustado", ha dicho en la entrevista. "Así de profundo está el sentimiento en nosotros. Llevo 30 años actuando y nunca me había asustado de verdad cuando he interpretado a un personaje que tiene miedo".

"Pero en este caso he tenido momentos en los que realmente estaba asustado. Es súper gracioso".

Solo queda decir, que si McGregor estaba tan aterrorizado al estar frente a Darth Vader, todo apunta a que los fans tienen asegurado que verán una gran serie. Esperamos que no nos decepcionen.