PS Now por fin contraataca a Xbox Game Pass, pero lanza y falla

Sony ha añadido dos títulos importantes a PS Now que deberían haber hecho que su servicio de pago sea mucho más atractivo para los recién llegados y los antiguos suscriptores por igual y, lo que es más importante, para los dueños de una PS5. Por desgracia, no ha sido el caso.

Los suscriptores de PS Now ahora pueden descargarse Marvel's Avengers y Borderlands 3, así como The Long Dark. Tanto Marvel's Avengers como Borderlands 3 tienen actualizaciones gratuitas de próxima generación para PlayStation 5 pero, lamentablemente, estas versiones no están disponibles. PS Now de momento solo ofrece a los suscriptores acceso a los juegos de PS4, PS3 y PS2, y Sony ha confirmado a IGN que solo las versiones de PS4 de Marvel's Avengers y Borderlands 4 están disponibles.

Sony ofrece una prueba gratuita de 7 días a partir del 7 de abril si te apetece probar con PS Now o simplemente tienes curiosidad por jugar cualquiera de los dos títulos. También hay tiempo de sobra para perderse en ambos juegos, ya que Marvel's Avengers dejará PlayStation Now el lunes 5 de julio, mientras que Borderlands 3 estará disponible hasta el 29 de septiembre.

El servicio de pago de Sony ha sido eclipsado por Xbox Game Pass de Microsoft en cuanto a su selección de juegos, calidad-precio y la capacidad para asegurar el contenido desde el primer día.

Microsoft ha incorporado recientemente a Xbox Game Pass grandes lanzamientos como Outriders y MLB: The Show 21, una serie que siempre ha sido exclusiva de PlayStation. También añadió 20 títulos de Bethesda al servicio, y los suscriptores tienen el compromiso de la compañía de poder jugar todos los títulos propios de Xbox el primer día, como Halo Infinite, Fable, Everwild y Forza Motorsport 8, por nombrar solo algunos.

Xbox Game Pass también ofrece innumerables juegos optimizados para Xbox Series X y Xbox Series S (o sea: juegos de próxima generación para descargar) que PS Now no tiene.

Ahora o nunca

PS Now de Sony comenzó inicialmente como un servicio de streaming, y hoy en día es la única forma de jugar a títulos de PS2 y PS3 en la PS5 (algo que ha ganado en importancia recientemente, ya que Sony va a cerrar las tiendas online de PS3, PS Vita y PSP). Viendo que la fama de Xbox Game Pass continúa creciendo, Sony ha permitido que los usuarios descarguen juegos, pero solo aquellos que están disponibles en PS4 o compatibles con versiones anteriores en PS5.

Aunque Marvel's Avengers y Borderlands 3 no son nuevos lanzamientos, ninguno de los dos está disponible en Xbox Game Pass en este momento, aunque esperamos que el primero aparezca más pronto que tarde, si confiamos en la asociación de Microsoft con Square Enix. Sin embargo, Sony debe continuar ofreciendo grandes títulos que los gamers quieran jugar y, si fuera posible, hacer que más contenido propio y contenido de PS5 que esté disponible en el servicio si quiere tener alguna posibilidad de competir con Game Pass.