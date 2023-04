OnePlus Nord CE 3 Lite: precio, ficha técnica y todo lo que necesitas saber - Un móvil asequible a tener en cuenta

Después de meses de rumores y pequeños avances oficiales, el OnePlus Nord CE 3 Lite por fin ha sido lanzado de forma oficial durante el evento que ha celebrado la compañía el 4 de abril. Este nuevo móvil asequible de OnePlus es muy interesante y a continuación vamos a contarte todos los detalles.

Lo cierto es que en una charla exclusiva con TechRadar el 29 de marzo (opens in new tab), el presidente y director de operaciones de OnePlus, Kinder Liu, ya nos confirmó algunas de las especificaciones del Nord CE 3 Lite que todavía no se habían filtrado. Esta revelación, que incluyó datos sobre el tamaño de la pantalla, la tasa de refresco, el software y el chip, resultó ser la última información oficial antes del gran lanzamiento.

Ahora que tenemos todas las piezas, conocemos todo lo que ofrece este nuevo móvil de gama media, que es el más grande y con la carga más rápida de la serie OnePlus Nord hasta la fecha, además de contar con la primera cámara de 108MP en un Nord.

También te contamos cuándo podrás comprarlo y cuánto cuesta.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del móvil más asequible de OnePlus de 2023

Del móvil más asequible de OnePlus de 2023 ¿Cuándo sale a la venta? Anunciado el 4 de abril, ya se puede reservar, a la venta el 20 de abril

Anunciado el 4 de abril, ya se puede reservar, a la venta el 20 de abril ¿Cuánto cuesta? 329€ en España

OnePlus Nord CE 3 Lite: fecha de lanzamiento y precio

El OnePlus Nord CE 3 Lite es el nuevo modelo asequible de OnePlus, anunciado el 4 de abril de 2023. Desde ese mismo día ya se puede reservar en la web de OnePlus (opens in new tab) y en vendedores como Amazon (opens in new tab), y se pondrá a la venta definitivamente el 20 de abril.

En cuanto a los precios, el Nord CE 3 Lite cuesta 329€, y en España se comercializa en una única variante de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento (que puedes ampliar con tarjeta microSD).

Por comparar, el anterior OnePlus Nord CE 2 Lite se lanzó por 309€, por lo que el nuevo modelo ha subido 20€.

Por cierto, el OnePlus Nord CE 3 Lite está disponible en color Pastel Lime (lima) y Chromatic Grey (gris oscuro).

Swipe to scroll horizontally OnePlus Nord CE 3 Lite: ficha técnica Header Cell - Column 1 Dimensiones: 165.5 x 76 x 8.3mm Peso: 195g Pantalla: 6.72 pulgadas 20:9 Full HD+ (1080 x 2400) 120Hz LCD Chip: Qualcomm Snapdragon 695 RAM: 8GB (LPDDR4X). Capacidad de RAM virtual hasta 8GB adicionales Almacenamiento: 128GB (UFS2.2). Ampliables con tarjeta microSD hasta 1TB SO: OxygenOS 13.1 (sobre Android 13) Cámara principal: 108MP, f/1.7 (Samsung S5KHM6SX03) Cámara macro: 2MP, f/2.4 (4cm distancia mínima) Sensor de profundidad: 2MP, f/2.4 Cámara frontal: 16MP, f/2.4 perforada Batería: 5.000mAh Carga: 67W por cable Colores: Pastel Lime (lima), Chromatic Gray (gris oscuro)

OnePlus Nord CE 3 Lite: diseño y pantalla

La mayoría de las imágenes de prensa del Nord CE 3 Lite muestran el teléfono en color "Pastel Lime" (lima), que cabe decir que no es un tono de amarillo de esos que golpean a la vista, pero obviamente, sigue siendo muy llamativo entre la marea de móviles negros del mercado. Si prefieres algo que pase más desapercibido, también está disponible en color "Chromatic Grey", que básicamente es gris oscuro.

El plástico moldeado por inyección presenta un borde redondeado, con una curva de 2,8 grados que se une a un marco metálico plano de 8,3mm de grosor mediante un ligero reborde, lo que proporciona agarre y comodidad en la mano al mismo tiempo, algo esencial en un teléfono de este tamaño y forma.

A pesar de su tamaño y de la gran batería que contiene, el Nord CE 3 Lite es impresionantemente ligero, con un peso de 195g. El marco también cuenta con un conector para auriculares de 3,5mm en el borde inferior y altavoces estéreo, con soporte para un "Modo Ultra Volumen" del 200% que OnePlus promete "puede ser muy fuerte sin sonar metálico".

El OnePlus Nord CE 3 Lite (Image credit: OnePlus)

En cuanto a la pantalla, como ya hemos mencionado, el CE 3 Lite cuenta con el panel más grande que hemos visto en cualquier dispositivo Nord hasta la fecha, con una pantalla LCD de 6,72 pulgadas con una tasa de refresco adaptativa de 120Hz, capaz de cambiar automáticamente entre 30Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz y 120Hz, dependiendo de la aplicación o función en uso. También puede bloquear la pantalla a un tope de 60Hz para ahorrar energía. La velocidad de respuesta táctil de 240Hz está a la altura de la serie Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) y debería ser lo bastante ágil para los juegos móviles en general.

La pantalla LCD promete un brillo máximo normal de 550 nits y un brillo máximo de 680 nits a plena luz del sol, mientras que la atenuación DC global también reduce la fatiga ocular, incluso con poca luz. La experiencia del usuario incluye muchos controles para adaptar aún más la temperatura y el espacio de color de la pantalla.

OnePlus Nord CE 3 Lite: cámara y batería

Los dos elementos circulares de la cámara que se elevan como ondas sobre la superficie del agua en la parte trasera del CE 3 Lite albergan en realidad un total tres discretos sensores, acompañados por uno de los elementos de flash LED más grandes que hemos visto nunca en un móvil.

Junto con la pantalla y la batería, la cámara principal constituye otro de los principales puntos de venta del Nord CE 3 Lite. El sensor de la cámara principal de este nuevo Nord, fabricado por Samsung, tiene una resolución de 108MP y ofrece un pixel-binning de 9 en 1 (combinando los datos de nueve píxeles de 0,64μm del sensor en un pixel más grande de 1,92μm, para lograr una reducción del ruido, una mejor captura de la luz y una captura de colores más rica) y disparos de 108MP "Extra HD" a resolución completa, así como lo que OnePlus denomina zoom (digital) 3x "sin pérdidas".

Ese gran sensor principal viene acompañado de un sensor macro secundario de 2MP, diseñado para permitir disparos a tan solo 4cm de distancia, junto con un sensor de profundidad de 2MP que ayuda a separar el sujeto del fondo en la captura en modo retrato. En el modo retrato, puedes variar la apertura desde f/1,4 hasta f/16.

En la parte frontal hay una cámara selfie de 16MP, respaldada por filtros mejorados por IA que deberían permitir tomar fotos de mayor calidad, con un efecto bokeh más rico, gracias a algunos asistentes de post-procesamiento.

(Image credit: OnePlus)

Como el Nord más grande hasta la fecha, también se puede esperar una gran batería, y es de 5.000mAh (al igual que su predecesor), sin embargo, el Nord CE 3 Lite sube la apuesta en este departamento mediante la inclusión de carga rápida por cable de 67W (frente a los 33W del CE 2 Lite), que la compañía promete que ofrece un día completo de carga (80%) en sólo 30 minutos, y una carga completa en 41 minutos.

La tecnología con la que cuenta, que OnePlus llama "SuperVOOC Endurance Edition", trabaja en conjunto con el software para aumentar la vida útil de la batería y evitar el exceso de carga. Además, el móvil cuenta con 12 sensores para controlar su temperatura y evitar que se sobrecaliente al carga la batería.

OnePlus Nord CE 3 Lite: rendimiento y software

Una de las principales rarezas del Nord CE 3 Lite es que equipa el mismo chip Qualcomm Snapdragon 695 que su predecesor, pero parece que la compañía confía en que ese chip ofrece suficiente potencia como para que su rendimiento esté a la altura de lo que se espera en este rango de precio.

Además, el chip también recibe ayuda de la capacidad del Nord CE 3 Lite de aprovechar hasta 8GB de almacenamiento interno como RAM virtual adicional, utilizando la herramienta de expansión de RAM de OnePlus.

El almacenamiento es de 128GB, pero podrás ampliar esa capacidad hasta 1TB mediante una tarjeta microSD.

Por cierto, a pesar de ser un móvil asequible ofrece conectividad 5G.

Otro de los detalles sobre el Nord CE 3 Lite que se dio a conocer en exclusiva a TechRadar antes del lanzamiento del teléfono fue que sería el primer teléfono OnePlus que ejecutaría la versión OxygenOS 13.1 de la compañía (sobre Android 13), que promete dos años más de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad.