Motorola Edge 40 Pro: precio, fecha de lanzamiento, especificaciones y características

Motorola ha presentado el Motorola Edge 40 Pro, sucesor del Edge 30 Pro del año pasado, aunque a juzgar por el precio es más bien el sucesor del Ultra. La compañía apunta firmemente a la gama alta, con una excelente elección de materiales, una sólida selección de cámaras y potentes componentes internos. Como muchos teléfonos Android de este año, también viene con carga súper rápida, concretamente de 125W.

A continuación hemos detallado todo lo que necesitas saber sobre el nuevo Motorola Edge 40 Pro, desde el precio y la disponibilidad hasta las especificaciones, etc.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del buque insignia de Motorola de 2023

Del buque insignia de Motorola de 2023 ¿Cuándo sale a la venta? 4 de abril

4 de abril ¿Cuánto cuesta? 899,99€

Motorola Edge 40 Pro: fecha de lanzamiento y precio

El Motorola Edge 40 Pro ya está a la venta en España (desde el 4 de abril de 2023), y tiene un precio de 899,99€. Lo puedes comprar ya en los dos colores, negro y azul, en la web de Motorola (opens in new tab), y en los vendedores habituales lo podrás comprar "próximamente" en color negro.

Eso quiere decir que el móvil cuesta 100€ más que su predecesor, el Motorola Edge 30 Pro, aunque la elección de materiales y la potencia interna, junto con la inflación, bien podrían justificar la subida de precio. Lo cierto es que es como si fuera el sucesor del Motorola Edge 30 Ultra, que costaba lo mismo.

Motorola Edge 40 Pro: ficha técnica

Swipe to scroll horizontally Motorola Edge 40 Pro: ficha técnica y comparativa Motorola Edge 40 Pro Motorola Edge 30 Pro Motorola Edge 30 Ultra Precio: 899€ 799€ 899€ Dimensiones: 161,2 x 74 x 8,6 mm 163,1 x 76 x 8,8 mm 161,8 x 73,5 x 8,4 mm Peso: 199g 196g 199g Sistema operativo: Android 13 Android 12 Android 12 Tamaño pantala: 6,67 pulgadas 6,67 pulgadas 6,67 pulgadas Resolución: 2.400 x 1.080 2.400 x 1.080 2.400 x 1.080 Procesador: Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12GB 8GB 12GB Almacenamiento: 256GB 128GB / 256GB 256GB Batería: 4.800mAh con carga rápida de 125W 4.600mAh con carga rápida de 125W 4.610mAh con carga rápida de 125W Cámaras traseras: Cámara principal de 50MP (OIS), ultra gran angular de 50MP, teleobjetivo de 12MP (zoom 2x, sin OIS) Cámara principal de 50MP (OIS), ultra gran angular de 50MP, sensor de profundidad de 2MP Cámara principal de 200MP (OIS), ultra gran angular de 8MP, macro de 50MP, teleobjetivo de 12MP (zoom 2x, sin OIS) Cámara frontal: 60MP 60MP 60MP

Motorola Edge 40 Pro: diseño y pantalla

El Motorola Edge 40 Pro es un dispositivo cuyo aspecto y tacto dejan claro que es de gama alta. Atrás han quedado el plástico y el Gorilla Glass 3 del año pasado. En vez de eso, el buque insignia de este 2023 es un teléfono hecho de metal y cristal. Al igual que el Oppo Find X5 (no Pro), tiene cristal mate suave al tacto en la parte trasera y Gorilla Glass Victus, con protección antirreflejos, en la parte delantera.

La pantalla sigue siendo igual de grande, con 6,67 pulgadas. Es un panel Full HD+, tal y como cabe esperar en móviles de este rango de precios, con una densidad de píxeles de 394ppp. Esto significa que es una pantalla que se ve nítida y además, también debería responder muy, muy bien, gracias a su tasa de refresco máxima de 165Hz.

En cuanto al diseño, el Edge 40 Pro tiene una ligera curva a lo largo de sus lados, mientras que la pantalla es ininterrumpida con una cámara perforada en la parte superior central. En la parte trasera, encontrarás una cámara con triple sensor.

El Motorola Edge 40 Pro cuenta con certificación IP68, lo que significa que, como muchos otros buques insignia (pero a diferencia del Moto Edge 30 Pro), puede sumergirse en el agua y está protegido frente al polvo.

Puedes comprarlo en color negro y azul, siendo los nombres oficiales de esos colores "Interstellar Black" y "Lunar Blue", respectivamente.

Motorola Edge 40 Pro: cámaras y batería

El Motorola Edge 40 Pro cuenta con una formidable configuración de cámara de triple lente: un sensor principal de 50MP f/1,8, un sensor ultra gran angular de 50MP f/2,2 (con un campo de visión de 114 grados) y un teleobjetivo de 12MP. No hay cámaras secundarias de 2MP, como el año pasado, ya que han sido sustituidas por el útil teleobjetivo de 12MP. Aun así, podrás seguir haciendo fotos macro si quieres, ya que el ultra gran angular de 50MP se encarga de ello. También puedes hacer retratos y variar la distancia focal entre 35mm, 50mm y 85mm, para obtener diferentes resultados.

Por delante, cuenta con una cámara selfie de 60MP. La elección de cámaras por parte de la compañía parece comedida y meditada, pero aun así deja claro que se trata de un buque insignia.

Lo mismo ocurre con la batería. Tiene una de 4.600mAh de capacidad con carga rápida de 125W. Esto significa que puedes pasar del 0% al 100% en 23 minutos. Además, el cargador viene incluido en la caja, por lo que no tendrás que desembolsar dinero extra, a diferencia de los dispositivos rivales de Apple y Samsung.

La carga inalámbrica y la carga inalámbrica inversa también están presentes. 15W para la primera y 5W para la segunda, lo que no es especialmente rápido comparado con la velocidad de la carga por cable, pero es algo que puedes utilizar para una carga nocturna o para recargar unos auriculares compatibles en caso de apuro.

Motorola Edge 40 Pro: especificaciones y características

El Motorola Edge 40 Pro es un buque insignia propiamente dicho, comparable al Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) y al OnePlus 11 (opens in new tab). Esto significa que en su interior encontrarás el mejor chip del momento, es decir, el Snapdragon 8 Gen 2, con todas las mejoras de rendimiento y eficiencia que conlleva.

Tiene 12GB de RAM LPDDR5X y 256GB de almacenamiento UFS4.0. También cuenta con los últimos estándares de conectividad, como USB 3.2, Bluetooth 5.3, WiFi 6E y WiFi 7, y por supuesto, 5G.

El Motorola Edge 40 Pro cuenta con un conjunto de altavoces estéreo en la parte superior e inferior, sintonizados por Dolby Atmos.

Sobre el papel, se trata de una actualización prometedora del Edge 30 Pro, aunque sus mejoras no parezcan revolucionarias. No obstante, es un móvil que tiene papeletas de entrar en nuestro ranking de mejores móviles del mercado (opens in new tab).

¿Habrá un Motorola Edge 40 estándar?

¿Y qué pasa con el Motorola Edge 40?

Motorola aún no ha anunciado un Edge 40 estándar, aunque hay muchos rumores (opens in new tab)de fuentes como MySmartPrice (opens in new tab), que afirman que podría tratarse de una variante más pequeña y ligeramente menos potente del Edge 40 Pro.

Se espera que el Edge 40 estándar sea un teléfono totalmente nuevo, con un chip MediaTek Dimensity 8020 aún no anunciado, y es probable que esté un paso por debajo del Pro en varios aspectos. Se dice que la pantalla será de 6,55 pulgadas, con una tasa de refresco de 144Hz, mientras que la configuración de la cámara trasera estaría compuesta por una cámara principal de 50MP, acompañada de una ultra gran angular de 13MP.

Según la filtración, tendrá 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento, con una batería de 4.400mAh y carga de 68W para completar las especificaciones. También vale la pena señalar que el Motorola X40, que es un modelo chino en el que se basa el Edge 40 Pro, no tiene una variante más barata en China en este momento, por lo que también podría ser que los rumores estén equivocados y que al final no haya un modelo estándar.