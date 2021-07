OnePlus Nord 2: fecha de lanzamiento confirmada, precio, especificaciones, noticias y filtraciones

El OnePlus Nord 2 es real, tras meses de rumores y especulación, OnePlus ha confirmado oficialmente que existe este sucesor del OnePlus Nord de 2020, y además la compañía ha anunciado la fecha del evento de lanzamiento, y es mucho antes de lo que esperábamos.

Llevamos un tiempo esperando algo así, pero cada vez que la compañía anunciaba un dispositivo nuevo, no era el OnePlus Nord 2: lanzaron el OnePlus 9, el OnePlus N10 5G, el OnePlus Nord CE 5G... y por fin, ha llegado el turno del esperado sucesor real del OnePlus Nord de 2020.

El OnePlus Nord original fue la vuelta de la compañía al mercado de los 'flagship-killer' que tan popular hizo a OnePlus en su momento, y esperamos que el Nord 2 sea una actualización fantástica.

A continuación hemos recopilado toda la información disponible hasta ahora, incluidas todas las noticias, filtraciones y rumores, y por supuesto, cuando averigüemos algo más lo añadiremos a este artículo.

También hemos elaborado una lista de deseos de lo que nos gustaría ver en el nuevo teléfono.

Últimas noticias OnePlus ha revelado que el evento de lanzamiento del OnePlus Nord 2 será el 22 de julio a las 16:00 hora española.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? El próximo teléfono Nord de OnePlus

El próximo teléfono Nord de OnePlus ¿Cuándo sale a la venta? Será presentado el 22 de julio, se pondrá a la venta poco después

Será presentado el 22 de julio, se pondrá a la venta poco después ¿Cuánto costará? Creemos que alrededor de 399€

OnePlus Nord (Image credit: TechRadar)

OnePlus Nord 2: fecha de lanzamiento y precio

El OnePlus Nord 2 será presentado el 22 de julio. La compañía ha confirmado que celebrará ese día el evento de lanzamiento.

Todavía no sabemos cuánto costará el nuevo móvil, pero su sucesor costó 399€ cuando se lanzó en 2020, por lo que creemos que el OnePlus Nord 2 tendrá un precio parecido.

Dicho esto, hubo una filtración que afirmó que costaría unos 2000 yuanes, que al cambio son unos 260€, aunque como sabéis los móviles nunca cuestan lo mismo en China que en el resto del mundo. Pero esto sí que parece sugerir que será algo más económico que el Nord original.

OnePlus Nord 2: diseño y pantalla

OnLeaks (un filtrador con un buen historial) ha compartido unos renders que muestran supuestamente el OnePlus Nord 2, y te los mostramos a continuación.

En esas imágenes podemos ver un teléfono que se parece bastante al OnePlus 9 Pro, con un diseño de cámara similar en la parte trasera (aunque no se aprecia la marca Hasselblad) y una pantalla completa que cubre toda la parte frontal con un hueco para la cámara selfie en la esquina superior izquierda.

También se puede apreciar que se mantiene el típico control deslizante de OnePlus para cambiar rápidamente entre modo silencio, vibración y sonido, y que el teléfono tiene unas dimensiones aproximadas de 160 x 73.8 x 8.1mm.

Imagen 1 de 4 (Image credit: 91Mobiles) Imagen 2 de 4 (Image credit: 91Mobiles) Imagen 3 de 4 (Image credit: 91Mobiles) Imagen 4 de 4 (Image credit: 91Mobiles)

OnLeaks también afirmó que el OnePlus Nord 2 contará con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas FHD+ con una tasa de refresco de 90Hz y un lector de huellas dactilares incrustado.

Dicho esto, en contraposición también hemos oído que el Nord 2 tendrá una pantalla Super AMOLED de 6.55 pulgadas, por lo que no sabemos qué información está en lo cierto. Esta última fuente también ha añadido que el panel será plano y que el móvil tendrá la parte trasera de cristal y un marco de metal.

OnePlus Nord 2: cámara y batería

En cuanto a la cámara, una filtración afirmó que el OnePlus Nord 2 tendrá un módulo de cámaras triple, con una lente principal de 50MP y otras dos de 8MP y 2MP. No sabemos qué tipo de sensores son estos últimos, pero creemos que es probable que el de 8MP sea una ultra-angular o un teleobjetivo y que el de 2MP sea un sensor de profundidad, una macro o una lente monocromo.

Por otro lado, otra fuente ha señalado que contará con un conjunto de cámaras formado por una principal de 50MP, una ultra-angular de 16MP y una monocromo de 2MP, por lo que hay diferencias con la filtración anterior y no sabemos cuál está en lo cierto.

Sea como sea, este sistema de tres lentes es una menos que en el OnePlus Nord original, pero eso no significa que la calidad no pueda ser mejor. También parece que tendrá una lente menos en la parte frontal (el OnePlus Nord original tenía dos), y en este caso solo habrá una de 32MP. Los renders anteriores coinciden con estas informaciones en cuanto al número de cámaras.

En cuanto a la batería, hemos escuchado que tendrá una de 4500mAh, lo que sería una gran mejora con respecto a los 4115mAh del Nord original. Y una fuente ha señalado que el nuevo móvil se podrá cargar a 65W.

OnePlus Nord 2: especificaciones y características

La propia OnePlus ha confirmado que el Nord 2 5G contará con un chip MediaTek Dimensity 1200-IA, un procesador 5G que es exclusivo de la compañía y debería aportar ciertos beneficios gracias a la IA.

Ya habíamos escuchado rumores de que el nuevo teléfono contaría con un chip Dimensity 1200, es decir, una versión del chip sin IA que ya usan algunos móviles, y en esa misma filtración se afirmaban otras especificaciones como la opción de elegir entre 8GB de RAM acompañados de 128GB de almacenamiento o 12GB de RAM con 256GB.

Otro rumor que también mencionó el Dimensity 1200, añadió que esto junto con una pantalla plana serían las únicas diferencias del OnePlus Nord 2 con el Realme X9 Pro (otro rumoreado dispositivo).

Qué queremos ver

Esto es lo que nos gustaría ver en el OnePlus Nord 2, tanto en cuanto a nuevas características como actualizaciones respecto a su predecesor.

OnePlus Nord (Image credit: TechRadar)

1. Certificación de resistencia al agua IP68

Las certificaciones IP de los teléfonos te indican cómo de bien están protegidos frente al polvo y al agua, por lo que de esta manera puedes saber si tu móvil sobrevivirá si se te cae sin querer a la piscina, por ejemplo.

El OnePlus Nord no contaba con certificación IP, eso no significa que no tenga ninguna resistencia frente a elementos externos, simplemente que no tienes garantías oficiales de que sea así. Pero claro, también significa que es imposible saber lo que resistirá tu dispositivo, por lo tanto, y frente a la duda, serás muy cuidadoso y lo tratarás como si no tuviera resistencia alguna.

Nos gustaría que el OnePlus Nord cuente con certificación IP, y a ser posible, que sea IP68, lo que significa que está totalmente protegido frente al polvo y que sobrevivirá bajo el agua a un máximo de 2 metros 30 minutos.

2. Duración de batería mejorada

El mayor problema que encontramos en el OnePlus Nord fue la duración de su batería; si bien solía aguantar un día entero, nunca pasó de ahí. Por lo que creemos que aquellos que le den un uso muy intenso a su móvil se quedan cortos.

Por lo tanto nos gustaría que el OnePlus Nord 2 dure más tiempo encendido, ya sea por una batería de mayor capacidad o por optimizaciones en el software que hagan que la carga se gaste de forma más lenta.

3. Cámaras delanteras más pequeñas

El OnePlus Nord fue uno de los pocos móviles asequibles de 2020 en contar con varias cámaras frontales, y nos pareció que se conseguían buenos resultados.

Sin embargo, dos lentes ocupan más espacio y quitan área a la pantalla. Como resultado, quedaba poco sitio para las notificaciones y demás.

Si el OnePlus Nord 2 también cuenta con dos cámaras selfie, nos gustaría que fueran lentes más pequeñas, o que las colocaran de forma más optimizada para aprovechar el espacio. Una opción sería usar un sistema de cámaras escondidas que aparecen por arte de magia, algo con lo que OnePlus ha jugado ya.