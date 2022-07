No me separaré de mis gafas de sol Razer este verano ni aunque me obliguen

Las gafas inteligentes, o smart glasses, siguen siendo un producto que no se compra mucha gente, lo sé. Pero lo cierto es que las Razer Anzu son las mejores que he probado, y llevo usando las mías desde hace un año.

No te rías, ¡sí que son útiles! Para empezar, hacen, obviamente, la función de unas gafas, pero además aquí puedo elegir: las puedo usar como gafas de sol polarizadas, lo cual es perfecto para ir a la playa ahora en verano, por ejemplo, o también las puedo aprovechar mientras uso el ordenador mientras trabajo, ya que puedo activar su filtro de luz azul para proteger mis ojos.

¿Qué más? Pues puedo escuchar música y recibir llamadas con las gafas siempre que quiero. Y en este aspecto, cuando voy paseando, son incluso mejores que unos auriculares típicos, ya que como reproducen el audio desde dos pequeños altavoces incrustados en las gafas (que están justo encima de mis orejas), no me tapan los oídos, por lo que puedo seguir escuchando lo que me rodea, incluido el tráfico.

Las lentes con filtro de luz azul que he comentado antes también resultan increíblemente útiles. ¿A ti no te pasa que si miras la pantalla del portátil durante demasiado tiempo te empieza a doler la cabeza? Eso le pasa a mucha gente. Pues bien, con una gafas con filtro azul, como estas, ese problema será cosa del pasado: podrás pasarte la jornada laboral con tu ordenador, o jugar a videojuegos durante horas. Hablando de juegos, otro añadido muy interesante para los gamers, es que las Razer Anzu se pueden conectar a un teléfono para usar el chat de voz de Discord.

Respecto al diseño, las gafas inteligentes Razer Anzu están disponibles con las lentes de forma redonda o rectangular, para que puedas elegir el estilo que más te guste, y además, hay dos tallas para elegir: S/M y L.

En resumen, las gafas inteligentes Razer Anzu te permiten poder cambiar las lentes entre unas polarizadas y otras con luz azul, puedes escuchar música y realizar llamadas gracias a su conexión Bluetooth de baja latencia y tienen asistente de voz y táctil incorporado. ¡Ah! Y su batería tiene una duración de unas 5 horas.

Lo sé, Razer es una marca que realmente es conocida por sus dispositivos gaming, ya que ofrecen de todo; desde portátiles gaming, a cualquier tipo de accesorios, como cascos gaming, ratones gaming o teclados gaming, entre otros.

Pero insisto, a mí este producto me parece muy interesante. Sí, es un capricho, y no una necesidad, pero pienso que son útiles, y francamente, con el descuento que tienen ahora mismo en Amazon (sí, el Prime Day ha terminado, pero esta oferta es independiente), creo que a más de uno le pueden hacer feliz.

¿Lo mejor de todo? ¡Están en oferta!