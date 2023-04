Microsoft te da la oportunidad de saltarte la cola y jugártela con las actualizaciones de Windows 11

Windows 11 (opens in new tab) acaba de recibir una actualización opcional en la que Microsoft ha introducido un pequeño pero importante cambio en el funcionamiento de las propias actualizaciones.

Con el parche KB5025305 (opens in new tab), ahora hay una opción que te permite pedir que tu PC sea priorizado (puesto al principio de la cola) para las actualizaciones no relacionadas con la seguridad. Es decir, actualizaciones que añaden funciones (como los nuevos Momentos de Microsoft, por ejemplo, aunque seguimos detestando ese nombre) en lugar de las que corrigen fallos de seguridad.

Encontrarás esta opción, denominada "Recibir las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles", en la página de Windows Update de la aplicación Configuración (después de instalar el KB5025305).

Es posible que ya hayas visto este cambio en versiones de prueba, pero ahora está presente en la versión de lanzamiento de Windows 11, aunque todavía en forma de actualización preliminar.

Sin embargo, esta actualización opcional pronto será una realidad para todos los equipos con Windows 11, ya que llegará a todos los usuarios como actualización acumulativa de mayo (el 9 de mayo).

Además de esta nueva posibilidad de ponerse al frente de la cola de actualizaciones de Windows, KB5025305 introduce otro ajuste, esta vez en el frente estético, con algunas animaciones añadidas para el icono de Widgets en la barra de tareas.

Reduce al mínimo tu perfil de riesgo

En primer lugar, tenemos que decir que siempre es bueno poder elegir, así que aplaudimos la decisión de dar al menos al usuario la oportunidad de recibir las actualizaciones (de funciones) de inmediato. Al fin y al cabo, si se ha añadido alguna función por la que estás desesperado, es frustrante que una actualización no aparezca en tu PC durante lo que parece un tiempo (sin motivo aparente, aunque sigas comprobándolo manualmente).

Entendemos lo que Microsoft está haciendo aquí, pero personalmente, evitaríamos esta opción, y te diremos por qué (naturalmente).

El problema de obtener actualizaciones inmediatamente es que potencialmente estás expuesto a toparte con un error (tal vez uno desagradable si tienes muy mala suerte).

Ahora bien, se podría decir que las actualizaciones de Windows 11 (y Windows 10) son en su mayoría correctas y útiles, y la posibilidad de recibir un error para cualquier usuario individual es bastante baja. Por supuesto, vemos un montón de informes de problemas de Windows 11 con regularidad, pero no afectan a todo el mundo, y algunos pueden ser problemas muy nicho. Es posible que nunca te enteres de un error si no visitas un determinado rincón del sistema operativo, si no utilizas una aplicación o un juego específico, o si no tienes un dispositivo o una configuración del sistema operativo poco comunes.

Pero no importa cuál sea tu punto de vista sobre los peligros generales de los errores de actualización de Windows (hay que admitir que nosotros llevamos más cuidado que la mayoría, probablemente) el hecho es que todavía hay una pequeña posibilidad de que suceda algo no deseado, lo mires por donde lo mires. Y lo importante aquí es que si esperas un poco para recibir una actualización, esa posibilidad se reduce aún más, ya que los primeros en adoptarla se encuentran con obstáculos y Microsoft los resuelve.

Esperar un poco parece lo más sensato para minimizar el perfil de riesgo, especialmente en el caso de las actualizaciones de funciones. Porque la única razón por la que quieres aprovecharlas antes de tiempo es la impaciencia, admitámoslo, a diferencia de las actualizaciones de seguridad, en las que hay un argumento más convincente para hacerlo cuanto antes, ya que corrigen agujeros de seguridad potencialmente desagradables que podrían meterte en problemas en algunos casos.

Por último, debemos recordar que se trata de una actualización preliminar, pero nos sorprendería mucho que Microsoft no introdujera este cambio en la actualización acumulativa del mes que viene. (Aunque teóricamente es posible que cualquier cambio sea descartado en el último momento, si se descubren problemas en este periodo final de pruebas).

Para nosotros, el cambio más importante que Microsoft podría introducir en las actualizaciones de Windows es resolver esos problemas de fallos de instalación con mensajes de error extraños y sin sentido, una solución que existe una pequeña posibilidad de que se acabe de implementar (aunque no contamos con ello a corto plazo).