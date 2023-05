Microsoft presenta por fin la función que me hará pasarme a Windows 11

Windows 11 por fin tendrá una función que he estado esperando desde que se lanzó el sistema operativo: sí, la opción "nunca combinar" llegará a la barra de tareas. Aleluya, hermanos.

Este es uno de los muchos cambios introducidos en la nueva versión preliminar (23466) del canal de desarrollo, y ya se había especulado sobre él en varias filtraciones.

Activar el modo "nunca combinar" para la barra de tareas significa que las aplicaciones se mantienen siempre como entradas individuales en la barra, incluso cuando varias copias de la misma aplicación están abiertas al mismo tiempo.

Con múltiples instancias de aplicaciones, por defecto Windows 11 las apila (las combina, por así decirlo) en una sola entrada en la barra de tareas. Nunca combinadas, como su nombre indica, significa que esto no ocurre y que todas permanecen separadas, y que puedes ver las etiquetas de cada instancia (que te indican qué web está activa en ese momento, por ejemplo, en una ventana del navegador).

Microsoft nos informa de que no todos los probadores lo verán de inmediato, ya que se trata de un despliegue gradual. Así que incluso si eres un Windows Insider en el canal Dev, todavía puede pasar algún tiempo antes de que recibas la opción.

La felicidad es una barra de tareas no combinada

La introducción de la opción nunca combinada para la barra de tareas es muy importante para mí, ya que la falta de esta función es prácticamente la razón principal por la que aún no me he actualizado a Windows 11 (también tengo otras quejas, pero no nos desviemos del tema).

Probablemente suene un poco exagerado, pero en serio, apilar las aplicaciones en la barra de tareas es algo que, a mí personalmente, me subleva. Odio esta forma de trabajar, me fastidia de verdad, así que me quedé bastante perplejo cuando Windows 11 apareció sin el 'nunca combinar' (como se conoce en Windows 10).

En mi opinión, nunca es buena idea eliminar opciones, pero Microsoft no lo ha hecho por un deseo arbitrario, según nos han dicho. Los rumores de las fuentes habituales sugieren que añadir lo que a primera vista parece una simple funcionalidad es en realidad una cuestión bastante compleja sobre cómo se ha construido la interfaz del último sistema operativo.

No estoy seguro de hasta qué punto me lo creo, pero puedo aceptar la premisa básica. Lo que no entiendo es por qué Microsoft ha tardado tanto en introducir esto en Windows 11. Está claro que estaba muy abajo en las listas de prioridades de interfaz que se elaboraban internamente.

Pero bueno, ya está aquí, aunque solo sea en pruebas. Esperemos que Microsoft consiga introducir este cambio en la gran actualización de finales de año (23H2). Después de todo, el trabajo preliminar debería haber sido lo más difícil, así que perfeccionar la función no debería ser una tarea tan ardua. Eso espero.

Así podré actualizarme a Windows 11, por fin, y ponerme al día con el sistema operativo. Esto parece una necesidad cada vez mayor tras el anuncio de que Windows 10 no tendrá más funciones (salvo pequeños retoques: no habrá actualización 23H2 para el antiguo sistema operativo), así que puede que por fin haya llegado el momento.