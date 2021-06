Microsoft confirma que hay un nuevo hardware de Xbox en proceso

Las consolas Xbox Series X y Xbox Series S tienen apenas 6 meses, pero Microsoft ya está trabajando en un nuevo hardware de Xbox, ha confirmado la compañía.

La noticia llegó en una presentación previa al E3 2021 de los principales ejecutivos de juegos de Microsoft, quienes querían enfatizar que, si bien Microsoft está haciendo grandes avances en juegos en la nube, el hardware físico es una parte muy importante del futuro de Xbox.

"La nube es clave para nuestro hardware y las hojas de ruta de Game Pass, pero nadie debería pensar que estamos ralentizando la ingeniería de nuestra consola principal", dijo Liz Hamren, CVP de Gaming Experiences & Platforms.

"De hecho, lo estamos acelerando. Ya estamos trabajando duro en nuevas plataformas y hardware, algunos de los cuales no saldrán a la luz en años. Pero incluso mientras construimos para el futuro, estamos enfocados en extender la experiencia de Xbox a más dispositivos hoy para que podamos llegar a más personas".

¿Cuál podría ser el nuevo hardware de Xbox?

Pero solo porque Microsoft esté trabajando en un nuevo hardware de la Xbox, eso no significa necesariamente que se esté preparando una nueva consola. La declaración de Hamren podría relacionarse con muchas cosas, desde un nuevo mando Xbox Elite Series 3, hasta nuevos controles adaptativos o formas de auriculares inalámbricos Xbox, por ejemplo, unos in-ear.

(Image credit: Microsoft)

También hay que tener en cuenta la promesa de compatibilidad con Xbox Series X VR: lo dejaron caer, pero ahora aparentemente se han olvidado. Microsoft tiene experiencia con los cascos Windows Mixed Reality, y un poco más con los dispositivos HoloLens AR. Nos encantaría que esta idea resucitara.

Y, por supuesto, también existe la posibilidad real de una nueva consola Xbox. La Xbox One pasó por una serie de rediseños durante su ciclo de vida, que culminó con la actualización de Xbox One X. Sin embargo, dado que las nuevas consolas cumplen con los estándares 4K / HDR / 60fps a los que los gamers ahora aspiran, no está claro qué podría aportar una nueva consola aparte quizás de un factor de forma de tamaño reducido: la Xbox Series X, por ejemplo, no es precisamente una miniatura.

Xbox Game Pass en todas partes

Cualquiera que sea la forma que adopte el nuevo hardware de Microsoft, Hamren quería señalar que no todo se fabricará internamente. Específicamente, Hamren habló sobre el potencial de la tecnología de visualización que incluye servicios clave de la plataforma Xbox, como los juegos en la nube.

"Muchos de esos dispositivos no los construiremos nosotros. Por ejemplo, estamos trabajando con fabricantes de televisores de todo el mundo para integrar la experiencia Game Pass directamente en smartTVs, por lo que todo lo que necesitarás para jugar es un mando. Más allá de eso, también estamos desarrollando dispositivos de streaming independientes que puedes conectar a un televisor o monitor, por lo que si tienes una buena conexión a Internet, puedes emitir tu experiencia Xbox".

Con la promesa de nuevos lanzamientos de juegos de Xbox cada trimestre, la división de juegos de Microsoft tiene ahora buena salud a medida que las Xbox Series X y S se acercan a su primer cumpleaños. Las asociaciones con buenos estudios y la inversión continua para atraer a una gama más amplia de gamers a través del streaming en la nube están comenzando a dar sus frutos, y cualquier hardware nuevo que aparezca seguramente gustará a aquellos en la órbita del ecosistema de Xbox.