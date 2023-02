Marvel podría estrenar sólo dos series del UCM en Disney+ en el 2023

Última hora: Parece que Marvel ya está planeando anunciar varios cambios en su calendario de estrenos de series de televisión.

Según las fuentes de The Hollywood Reporter (opens in new tab), solo dos series de Disney+ (la segunda temporada de Loki e Invasión Secreta) se emitirán definitivamente en el 2023. Sin embargo, también se espera que la serie de animación X-Men 97 se estrene este año, según la presentación de resultados de Disney (opens in new tab) del primer trimestre del 2023.

Si estos informes son ciertos, Echo, Ironheart y What If...? temporada 2 se retrasarán hasta el 2024. Agatha: Coven of Chaos, que se está rodando en la actualidad, también se trasladará probablemente al 2025. No está claro cómo se verán afectadas otras series, como la esperada Daredevil: Born Again.

Disney aún no ha respondido a TechRadar para comentar los cambios en el calendario de estrenos.

¿Cómo afectarán estos cambios a la serie de televisión de Daredevil en el UCM? (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

El presidente de Marvel, Kevin Feige, ha admitido que el enfoque del estudio con respecto a su calendario de estrenos de series de televisión va a cambiar.

En una amplia entrevista con Entertainment Weekly (opens in new tab) (EW), Feige ha revelado que la próximas series de Disney+ se están acumulando y son difíciles de manejar. En consecuencia, el estudio planea hacer cambios radicales en su calendario de lanzamientos, dando a las futuras series de televisión del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) espacio para respirar y brillar.

Inicialmente, se le preguntó a Feige qué había aprendido Marvel sobre la creación y el lanzamiento de series de televisión desde que WandaVision (la primera serie de televisión del UCM) debutó en enero del 2021. En su respuesta, Feige mencionó brevemente un reciente sketch de Saturday Night Live, que parodiaba la cantidad de series que Marvel estaba produciendo, antes de reconocer que Marvel estaba reevaluando su enfoque de la televisión.

"Creo que uno de los aspectos más poderosos de estar en Marvel Studios es hacer que estas películas y series lleguen en el momento adecuado", dijo Feige. "Es más difícil llegar al espíritu de la época cuando hay tanto producto ahí fuera, y tanto 'contenido', como se suele decir, que es una palabra que odio. Pero queremos que Marvel Studios y los proyectos del UCM destaquen e impresionen. Así que la gente lo verá a medida que nos adentremos en la Fase 5 y 6. El ritmo al que estamos sacando las series de Disney+s cambiará para que cada una tenga la oportunidad de brillar."

A la pregunta de si Marvel pretende espaciar sus ofertas de Disney+ o desarrollar menos series que antes, Feige respondió: "Ambas cosas, creo".

Quitando al UCM lo que se sobra

Ant-Man 3 ha dado el pistoletazo de salida a una Fase 5 del MCU más refinada (Image credit: Marvel Studios)

Es probable que los comentarios de Feige sean música para los oídos de la gente.

Desde que Bruja Escarlata y Visión dio el pistoletazo de salida a la Fase 4 de Marvel, los fans y los críticos han comentado con regularidad la cada vez más apretada alineación de películas y programas de televisión de Marvel. La Fase 4 comprendía 17 proyectos (siete películas, ocho series y dos especiales de televisión) y, dada la desigual acogida que tuvieron muchas de esas producciones, los fans del UCM creen (creemos) que Marvel ha empezado a favorecer la cantidad sobre la calidad.

Con al menos 13 películas y series de la Fase 5 (opens in new tab) de Marvel programadas para estrenarse entre febrero del 2023 y septiembre del 2024, y cuatro películas ya anunciadas para la Fase 6 de Marvel, algunos analistas de la industria y fans creen que no pasará mucho tiempo antes de que aparezca la fatiga de los superhéroes (si no es que algunos ya están en ese punto).

Sin embargo, los comentarios de Feige ofrecen cierta esperanza de que Marvel esté aprendiendo de sus errores de la Fase 4. Ya ha modificado su calendario de estrenos a la luz de los problemas de desarrollo de Blade. Mientras tanto, se rumorea que la serie independiente de Echo se retrasará hasta el 2024, algunas series de animación del UCM, incluyendo Spider-Man: Freshman Year, podrían acabar siendo descartadas, e incluso la Fase 6 de Marvel podría ser desplazada del 2025/26 al 2026/27.

(Image credit: Marvel Studios)

Basándonos en los comentarios de Feige, deberíamos esperar que se retrasen más películas y series, algo que muchos agradecerían. Tres películas de Marvel y dos (o tres) series de Disney+ son más que suficiente contenido de Marvel para consumir en un periodo de 12 meses. Si Guardianes de la Galaxia 3, The Marvels, la segunda temporada de Loki e Invasión Secreta son los únicos proyectos que se estrenan este año, estaremos más que contentos. Ironheart, Echo y What If...? temporada 2, que también se esperan para el 2023, pueden esperar, y eso también dará a su reparto y equipo más tiempo para hacerlas lo mejor posible.

Sin embargo, el problema con el que se encuentra Feige es el deseo de Disney (o mejor dicho, de Bog Iger, que vuelve a ser consejero delegado) de ampliar su franquicia, que genera mucho dinero. En una reciente entrevista en la CNBC, Iger afirmó que Disney "se apoyará aún más" en sus marcas más rentables, incluyendo el UCM, Avatar y Star Wars.

Feige e Iger mantienen una estrecha relación de trabajo: fue Iger quien intervino para evitar el despido de Feige en el 2015. Sin embargo, dado que Feige ha sugerido que Marvel recortará cosas que sobran de su programación de cine y televisión, e Iger presiona para que se lancen más proyectos en su lugar, la pareja tendrá que encontrar un terreno común si el UCM quiere seguir prosperando y volver a la senda correcta después de unos años mediocres, al menos desde el punto de vista crítico.

