MacBook Pro 14 pulgadas (2021): rumores, noticias y filtraciones

Las expectativas por el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) aumentan a medida que surgen más y más rumores sobre su próximo lanzamiento. Y, aunque solo han llegado rumores sobre que existe, se supone que tanto este como el próximo MacBook Pro de 16 pulgadas (2021) ya han entrado en producción en masa para ser lanzados a finales de octubre o noviembre.

A partir de ahora, Apple ofrece dos modelos, el de 13 pulgadas y el de 16 pulgadas, en su línea Pro. Al igual que la versión de 16 pulgadas, que reemplazó al modelo anterior de 15 pulgadas en noviembre del 2019, se espera que la más pequeña aumente de tamaño una pulgada, lo que resultará en el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) del que tanto se habla.

Algunos de los rumores sobre el nuevo 14 pulgadas hablan de una gran mejora en sus componentes internos. El posible sustituto del MacBook Pro de 13 pulgadas podría tener una CPU Apple Silicon de 10 núcleos con 2 núcleos de eficiencia energética y 8 núcleos de alto rendimiento, sin mencionar los 64GB de RAM, aunque una filtración sugirió hace poco que la memoria se quedará en 32GB. Los rumores también apuntan a una actualización similar en las especificaciones del MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M1 (2021).

También hemos oído rumores que afirman que Apple tendrá cargador MagSafe y que los nuevos Pros podrían tener una pantalla mini-LED con un diseño de borde plano, una ranura para tarjeta SD con soporte UHS-II y un botón Touch ID retroiluminado.

Se habla mucho sobre el aspecto que tendrá el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) cuando se lance. Por ello, vamos a repasar todos los rumores y filtraciones del Pro pequeño y lo que puede que Apple tenga reservado para este emocionante lanzamiento.

Directo al grano

¿Qué es? Un MacBook Pro completamente nuevo de 14 pulgadas

Un MacBook Pro completamente nuevo de 14 pulgadas ¿Cuándo sale? Seguramente en los próximos meses

Seguramente en los próximos meses ¿Cuánto costará? No lo sabemos, pero seguramente algo parecido al de 13 pulgadas, es decir, unos 1.449€

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pulgadas (2021): fecha de lanzamiento y precio

Han circulado algunos rumores sobre las posibles fechas de lanzamiento, pero desde hace poco pensamos que el tercer trimestre del 2021 parece la mejor apuesta para una fecha de lanzamiento.

Esta información proviene del analista Ming-Chi Kuo, quien tiene una gran consideración como uno de los filtradores de Apple más precisos, y recientemente reiteró que podemos esperar que el MacBook Pro de 14 pulgadas se presente en el tercer trimestre.

Otro filtrador de Apple muy respetado, Mark Gurman, también intervino recientemente en Twitter afirmando que podemos esperar un lanzamiento a mediados del 2021, que aún encajaría con el tercer trimestre. Por lo tanto, podríamos ver el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas a partir de septiembre, y es probable que aparezca junto con el modelo actualizado de 16 pulgadas.

En cuanto a la etiqueta del precio que Apple podría ponerle este nuevo modelo, no ha habido rumores que indiquen qué esperar. Solo podemos suponer que Apple puede seguir con los precios en la línea del MacBook Pro actual de 13 pulgadas (M1), con precios a partir de 1.449,00 €.

Apple no subió los precios del MacBook Pro de 16 pulgadas cuando se presentó el modelo más grande, manteniéndolos al mismo nivel que el portátil predecesor de 15 pulgadas. Por ello, con suerte, sucederá algo parecido con la actualización de 14 pulgadas en comparación con la versión existente de 13 pulgadas que teóricamente reemplazará y, si tenemos suerte, quizá bajen un poco. Pero puede que nos pasemos de optimistas.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pulgadas (2021): diseño

El cambio más obvio en cuanto a la naturaleza fundamental de este MacBook Pro sería el aumento de la pantalla de 13 pulgadas a una de 14 pulgadas (técnicamente, sería un cambio de una pantalla de 13,3 pulgadas, posiblemente a una de 14,1 pulgadas), o al menos esto último es de lo que Ming-Chi Kuo ha hablado anteriormente.

No hay ninguna razón por la que este movimiento quiera decir que el MacBook Pro de 14 pulgadas sea más grande o menos portátil que su predecesor, porque Apple pudo aumentar el tamaño del modelo de 15 pulgadas a una pantalla de 16 pulgadas haciendo los biseles mucho más delgados, manteniendo el tamaño general del chasis muy similar. Lo mismo debería aplicarse para el aumento de 13 pulgadas a 14, o eso esperamos; biseles más delgados, con aproximadamente el mismo factor de forma.

Una pantalla más grande fue el cambio principal para el MacBook Pro original de 16 pulgadas, pero con este nuevo modelo de 14 pulgadas, podemos esperar más cambios de diseño, al menos según las especulaciones que hemos escuchado.

Ming-Chi Kuo ha dicho que el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas se alejará del "diseño curvilíneo" que usa Apple actualmente, con un diseño más de "bordes planos", que recuerda al iPhone 12‌.

En el pasado, Kuo ha promovido la idea de que podría haber modelos del MacBook Pro que deberían estrenarse en el 2021 (y el año que viene) que tendrán una pantalla Mini-LED. Sin embargo, en su nota de investigación más reciente, no menciona el Mini-LED, lo que parece una omisión extraña y puede que sea algo descartado.

Gurman dice que su fuente cree que Apple tiene la intención de "mejorar las pantallas de sus nuevos MacBook Pros (14 y 16 pulgadas) con paneles más brillantes y de mayor contraste", pero aquí tampoco se menciona el Mini-LED.

(Image credit: Future)

Kuo cree que Apple va a quitar la barra táctil y va a volver a las teclas de función de siempre, lo que parece admitir un error de forma sorprendente. Esto es solo un rumor, por supuesto, pero está respaldado por Mark Gurman, quien comenta que Apple ha probado versiones del MacBook Pro de 14 pulgadas (y 16 pulgadas) sin la barra táctil. El informe de Gurman no dice nada sobre el resultado de esas pruebas, ni de si Apple realmente tomará medidas para eliminar la barra táctil (¿puede que de algunos modelos y de otros no?).

Otra teoría es que Apple irá en sentido contrario con la barra táctil, y en lugar de deshacerse de ella, la empresa podría mantenerla y mejorarla; potencialmente con la tecnología Force Touch.

El Force Touch permite calcular la cantidad de presión utilizada en una acción táctil, lo que significa que se pueden asignar diferentes funciones al mismo icono, según la presión aplicada, para incluir más funciones en la barra táctil. Sin embargo, esta parece una de las perspectivas menos probables, ya que solo se basa en una patente y, con frecuencia, estas no llegan a buen término (o al menos tardan mucho en llegar).

Otro punto de diseño interesante es el aparente regreso del MagSafe‌, que es algo que tanto Kuo como Gurman afirman que va a llegar con el MacBook Pro de 14 pulgadas (y también al renovado de 16 pulgadas). Esto supuestamente facilitará una carga más rápida, y si no está familiarizado con el MagSafe‌, utiliza un conector magnético, por lo que si das un tirón al cable, simplemente se suelta (en vez de tirar del portátil con él, lo que posiblemente provocaría una aparatosa caída).

Si el MagSafe‌ vuelve, no está claro si Apple dejará o no la función de carga a través del USB-C en caso de apuro. Hablando de puertos, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá alguno más, según Kuo. Aunque no explica qué podemos esperar aparte de "más tipos de E / S [puertos de entrada / salida]" y que "la mayoría de los usuarios puede que no necesiten comprar dongles adicionales", lo cual, de confirmarse, es una buena noticia.

(Image credit: Future)

MacBook Pro 14 pulgadas (2021) filtraciones y rumores

Entonces, ¿qué pasa con las otras filtraciones además de esos posibles cambios de diseño? Como hemos dicho al principio, Apple ya se ha alejado de las CPU Intel con el último MacBook Pro de 13 pulgadas que usa su propio chip M1, basado en ARM. Por lo tanto, un sucesor de 14 pulgadas seguramente se quedaría con el chip de Apple, y probablemente una versión más sólida que el M1.

Gurman sostiene que el MacBook Pro de 14 pulgadas usará "versiones de próxima generación" de los chips de Apple, que tendrán "más núcleos y gráficos mejorados", según su fuente interna, y lo hemos escuchado también de otras fuentes.

El chip de próxima generación, que podría llamarse M1X, podría subir la apuesta inicial a 12 núcleos, o incluso a 20 núcleos, según otro rumor, pero hay que llevar cuidado con estas informaciones. Eso sí, esos núcleos no serían todos de máxima potencia, y solo algunos de ellos serían núcleos súper eficientes: la CPU de 12 núcleos teóricamente sería de 8 núcleos normales más 4 de baja potencia, y estos últimos podrías mantener el rendimiento en situaciones poco exigentes (con poca batería).

Como escuchamos de @LeaksApplePro en Twitter: "Si crees que el M1 es rápido, no te vas a creer M1X". Y creemos que el M1 es rápido, y mucho (y no estamos solos en ese sentido, por supuesto). La perspectiva de un chip de Apple más rápido en el MacBook Pro de 14 pulgadas es muy emocionante.

También circulan rumores de que los nuevos gráficos integrados Apple M1X serán lo suficientemente potentes como para competir con las últimas tarjetas gráficas móviles Nvidia GeForce RTX 3070, disponibles en opciones integradas de 16 y 32 núcleos (aunque la opción de 32 núcleos podría estar disponible solo en el MacBook pro de 16 pulgadas). Esto también abre la posibilidad de usar un nuevo MacBook Pro como portátil gaming junto con Nvidia, AMD e Intel, además de ser una excelente opción para los creativos que necesitan un software exigente. Otra especulación sostiene que el MacBook Pro de 14 pulgadas (2021) contará con una CPU Apple Silicon de 10 núcleos con 8 núcleos de alto rendimiento y 2 núcleos de eficiencia energética. A esto se añadirían 64 GB de memoria. Aunque otros dicen que la RAM solo llegará a 32 GB.

Kuo también cree que se mejorará el sistema de disipación de calor, y que el modelo de 14 pulgadas tendrá el mismo diseño de tubo que se ve en el MacBook Pro de 16 pulgadas. Esa configuración es aparentemente muy superior al actual MacBook Pro de 13 pulgadas, y debería facilitar un aumento impresionante del rendimiento en sí, lo cual también son grandes noticias. Recuerda que con una mejor refrigeración, la CPU puede funcionar más rápido.

Vale la pena tener en cuenta a medida que revisamos los diversos rumores que muchos (o la mayoría) podrían ser falsos, pero según las fuentes, Apple, Kuo y Gurman son jugadores de primer nivel.