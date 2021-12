16K explicado: ¿qué viene después de la resolución 4K y 8K?

El tamaño de los archivos de los contenidos 4K es mucho mayor que el de los contenidos de menor resolución. El streaming de ese tipo de contenidos a través de Internet o datos en casa es difícil, y eso sin incluir resoluciones más altas. Sencillamente, el ancho de banda aún no está disponible, no solo para las emisoras, sino también para los espectadores, ya que la mayoría de la gente no dispone de banda ancha de alta velocidad, especialmente en las zonas más rurales, donde no hay casi Internet.

Cuando se añaden estas variables, las ventajas de la nitidez de las imágenes y la fluidez del movimiento empiezan a palidecer en comparación con todos los posibles inconvenientes actuales.