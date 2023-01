Los nuevos MacBook Pro 2022 al parecer se han vuelto a retrasar

Los rumoreados MacBook Pro de Apple con los chips M2 Pro y Max han sufrido otro retraso según los últimos rumores.

Según un informe de DigiTimes (opens in new tab), y compartido por Tom’s Hardware (opens in new tab), estos modelos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas han sido "retrasados una vez más" (recordemos que se esperaba que estas nuevas versiones se lanzaran a finales de 2022 (opens in new tab)). Los rumores más recientes afirmaban que podríamos ver los portátiles en el primer trimestre de este año, pero ahora DigiTimes afirma que finalmente no debutarán a principios de 2023.

Por supuesto, como siempre ocurre con los rumores, tenemos que ser muy cautelosos a la hora creernos todo lo que oímos. Lo que no nos ha dicho esta última filtración es cuándo llegarán realmente los MacBook Pro, pero podemos recurrir a otra fuente para conseguir más respuestas respecto a esto.

Mark Gurman ha dicho en su boletín (opens in new tab)que los MacBook Pro renovados llegarán en la primera mitad de 2023, mientras que anteriormente el conocido filtrador afirmaba una posible fecha de lanzamiento para el primer trimestre. Esto parece indicar que el lanzamiento se ha retrasado hasta el segundo trimestre de 2023.

DigiTimes también nos dice que los envíos de MacBooks van a caer masivamente este trimestre, y podrían ser entre un 40% y un 50% más bajos que en el último trimestre de 2022. Aunque es habitual ver una caída de estas cifras cuando pasamos del cuarto trimestre de un año, al primero del siguiente (ya que pasamos de una época de muchas compras a una muy tranquila), es la magnitud de este descenso el que resulta muy chocante.

¿Un lanzamiento en la WWDC tal vez?

Si los nuevos MacBook Pro se han vuelto a retrasar (otra vez) al segundo trimestre, es posible que Apple decida presentar los nuevos portátiles durante su conferencia WWDC 2023, que se celebra en junio. Aunque tradicionalmente la WWDC no suele estar destinada al lanzamiento de productos de hardware, no sería la primera vez que nos mostraran nuevos dispositivos durante la conferencia, ya que el año pasado, por ejemplo, la compañía anunció su MacBook Air con chip M2. (opens in new tab)

Otros rumores sobre los próximos MacBook Pro, también procedentes de Gurman, afirman que los portátiles mantendrán el diseño y las características de las versiones actuales, y que la única actualización real será la del procesador, con los chips M2 Pro y Max en su interior. Podemos esperar un aumento "pequeño" del rendimiento, ha dicho recientemente el informante, así que, en general, no hay muchas esperanzas puestas en lo que ofrecerán estos nuevos portátiles.

Eso nos hace preguntarnos por qué, en caso de que no haya grandes cambios, los MacBook Pro se están retrasando repetidas veces. ¿Cuál podría ser el problema? Sólo podemos conjeturar que puede tener que ver con esas nuevas versiones de los chips M2 súper potenciadas, o tal vez con la caída de las cifras de envíos.

Como señala Tom's Hardware, la reducción de los envíos en hasta un 50% está vinculada a la menor demanda de MacBooks en el cuarto trimestre y, por tanto, eso también significa que hay mayores existencias de estos portátiles de las esperadas. Así que, es posible que Apple prefiera vender primero todo el inventario existente antes de mostrar los nuevos MacBook Pro (ya que eso podría frenar a los posibles compradores de los modelos actuales).