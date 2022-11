No habrá más MacBook Pro en 2022 - Parece que Apple retrasa el lanzamiento a 2023

Apple tiene nuevos Macs (opens in new tab)en camino, pero lamentablemente no los veremos este año: al parecer los nuevos dispositivos no aterrizarán hasta principios de 2023.

Esto es lo último que ha dicho el conocido filtrador Mark Gurman, que ha predicho esto en su boletín de noticias publicado por Bloomberg (opens in new tab).

La teoría es que los Macs renovados llegarán en el primer trimestre de 2023, y que incluirán MacBooks Pro de 14 y 16 pulgadas que equiparán los chips M2 Pro y M2 Max (opens in new tab). Cabe señalar que no podemos estar seguros de que esto sea cierto, ya que para empezar se trata de una predicción, por mucho que provenga de una fuente fiable, y además, el propio Mark Gurman ha dicho que esto es lo que cree, no que esté seguro.

Según Gurman, los dispositivos llegarán junto con macOS Ventura 13.3 (e iOS 16.3), un software que probablemente debutará en febrero o marzo de 2023. Sin embargo, un lanzamiento del hardware en febrero parece poco probable, ya que Apple suele esperarse hasta la primavera, por lo que si tuviéramos que apostar, diríamos que no conoceremos los nuevos MacBooks Pro hasta marzo de 2023.

En cuanto a qué otros ordenadores de Apple podríamos ver por esas fechas, hace ya mucho tiempo que se rumorea un Mac mini (opens in new tab) con chip M2, y otro con chip M2 Pro.

Por otro lado, Gurman cree que el M2 Max contará con 12 núcleos (frente a los 10 del M1 Max) y se complementará con 38 núcleos para la GPU integrada (un salto respecto a los 32 del chip predecesor).

Hay claros indicios de que el lanzamiento de los MacBook efectivamente se ha retrasado

Hemos visto cómo los rumores sobre los Mac han ido cambiando rápidamente últimamente: hace apenas dos semanas, Gurman creía que los MacBook Pro con el M2 Pro y el M2 Max llegarían muy probablemente en noviembre. Pero para ser justos con el filtrador, desde el primer momento en que especuló sobre los nuevos MacBook Pro, habló de un lanzamiento en un plazo entre finales de 2022 y principios de 2023, y lo cierto es que marzo de 2023 entra dentro de ese intervalo, aunque sea por los pelos.

Al parecer, el plan de Apple era lanzar los modelos de MacBook Pro antes de que terminara el año 2022, pero recientemente hemos visto algunos indicios bastante claros de que esto no va a suceder, tal y como Gurman señala en su boletín.

En concreto, el consejero delegado Tim Cook ha dicho que la gama de productos de Apple ya está "fijada" para la temporada navideña, lo que significa que no habrá nuevas incorporaciones. Además, el director financiero Luca Maestri también ha informado que Apple espera un menor crecimiento de los ingresos para ese trimestre, ya que los ingresos de Mac caerían al no tener un nuevo MacBook (el año pasado sí que hubo un nuevo MacBook Pro para esas fechas).

Por lo tanto, la cosa parece estar bastante clara. En esta ocasión, no nos han dicho qué podemos esperar de estos nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con tecnología M2, por lo que podemos suponer que nada ha cambiado en ese sentido. Las predicciones anteriores han sugerido que no habrá mucha diferencia en los dispositivos de nueva generación, siendo la principal mejora el cambio de chip de las variantes M1 a M2.

Con el Mac mini, la teoría es que habrá un modelo base con el chip M2, y otro con el M2 Pro, que será más potente que el modelo básico, pero menos que el Mac Studio. Esta estrategia de ventas con tres dispositivos tiene mucho sentido, ya que le da a los compradores tres opciones distintas, cubriendo la gama baja, media y alta.