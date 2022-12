Los mensajes de Whatsapp pronto desaparecerán después de ser leídos

WhatsApp sigue trabajando en la desaparición de mensajes con su versión más extrema hasta la fecha: ver sólo una vez los mensajes, al estilo Snapchat.

Ahora, en lugar de tener que elegir entre 24 horas y 90 días para que un mensaje desaparezca para siempre, estos textos se borrarán inmediatamente tras abrirse. Estos textos tampoco podrán reenviarse a otro usuario ni copiarse en un dispositivo. Y según WABetaInfo (opens in new tab), que ha descubierto la próxima función, habrá un icono ligeramente diferente para estos mensajes: una flecha con un candado. Por el momento, se desconoce qué hará la actualización para tomar capturas de pantalla de los mensajes de Ver una vez. WABetaInfo no puede confirmar si las capturas de pantalla están bloqueadas o no, ya que la función aún está en fase beta, pero teniendo en cuenta que esto forma parte de los esfuerzos de Meta, propietaria de WhatsApp, por apoyar la privacidad de los usuarios, hay bastantes posibilidades de que sea una función.

Si algo de esto te suena familiar, es porque WhatsApp añadió la misma función para imágenes y vídeos a principios de este año. Vale la pena señalar que puedes hacer capturas de pantalla y grabar la pantalla de este tipo concreto de mensajes View Once y, además, no se te notificará si el destinatario lo hace.

Los mensajes View Once forman parte de la versión beta 2.22.25.20 de WhatsApp para Android, que puedes descargar a través del programa beta de Google Play. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en el programa (ten en cuenta que pueden pasar unas horas hasta que se te permita descargar la aplicación). No te apegues demasiado al diseño actual porque los diseños beta suelen estar sujetos a cambios.

En cuanto a la posibilidad de ver los mensajes de WhatsApp en iOS, no se menciona la existencia de una beta en la App Store, pero imaginamos que los usuarios de iPhone dispondrán de esta función en algún momento.

Más allá de lo básico

Los mensajes de una sola lectura siguen la línea de las últimas actualizaciones de WhatApp: coger una función y hacerla más grande, ampliándola más allá de su función básica.

Para empezar, tú y mil de tus amigos podéis uniros en la nueva función Comunidades (una ampliación de los Grupos de WhatsApp), que permite a los usuarios unirse a varios grupos en torno a un tema específico, como a qué universidad has ido. Además, es una forma muy útil de estar al día de los acontecimientos de tu zona. Otra actualización digna de mención es la nueva y mejorada función de automensajería, ahora más ágil, ya que no tendrás que abrir una nueva sala de chat.

Meta ha ido avanzando en la mejora de la seguridad y el cifrado de WhatsApp, pero nunca está de más un nuevo empujón.